Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


March 6, 2019 at 11:21a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

ABRON, KASHEARA SHYANN, 07/02/1997, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

AMENHAUSER, MICHAEL JOSEPH, 12/01/1976, BOARDMAN POLICE DEPT., THEFT

CLEVELAND, ANTONIO D JR, 11/14/1981, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

LONDON, JERRIENE, 08/25/1990, POLAND VILLAGE POLICE DEPT., THEFT_WITHOUT CONSENT

MCMULLEN, SURGEO, 03/24/1989, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, RECEIVING STOLEN PROPERTY

ORR, JUSTIN MICHAEL, 09/10/1977, BEAVER POLICE DEPT, DOMESTIC VIOLENCE

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

AMENHAUSER, MICHAEL JOSEPH, 12/01/1976, 03/05/2019

BEACHAM, IZAIAH ZANDRE, 05/05/1995, 03/04/2019

FETTY, SHANE D, 08/02/1980,12/06/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

GRUBER, CHARLES HERBERT, 06/03/1969, 10/22/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WEST, PATRICIA DANIELLE, 01/25/1986, 02/19/2019

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