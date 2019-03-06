Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
ABRON, KASHEARA SHYANN, 07/02/1997, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
AMENHAUSER, MICHAEL JOSEPH, 12/01/1976, BOARDMAN POLICE DEPT., THEFT
CLEVELAND, ANTONIO D JR, 11/14/1981, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
LONDON, JERRIENE, 08/25/1990, POLAND VILLAGE POLICE DEPT., THEFT_WITHOUT CONSENT
MCMULLEN, SURGEO, 03/24/1989, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, RECEIVING STOLEN PROPERTY
ORR, JUSTIN MICHAEL, 09/10/1977, BEAVER POLICE DEPT, DOMESTIC VIOLENCE
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
AMENHAUSER, MICHAEL JOSEPH, 12/01/1976, 03/05/2019
BEACHAM, IZAIAH ZANDRE, 05/05/1995, 03/04/2019
FETTY, SHANE D, 08/02/1980,12/06/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
GRUBER, CHARLES HERBERT, 06/03/1969, 10/22/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WEST, PATRICIA DANIELLE, 01/25/1986, 02/19/2019
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