Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BEAL, BOBBIE, 01/30/1978, OSP, OVI IMPAIRED
DELGADO, JOSE A, 06/12/1980, AUSTINTOWN POLICE DEPT., FALSIFICATION
GRAY, DEBRA LEE, 03/13/1959, CANFIELD POLICE DEPT., VIOLATION OF PROTECTION ORDER OR CONSENT AGREEMENT
SMITH, JAMES GREGORY, 10/14/1987, STRUTHERS POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
THOMAS, TABRANDA, 10/23/1978, BOARDMAN POLICE DEPT., DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS
WETZL, JAMES II, 06/24/1986, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BETHEA, JAMES, 01/14/1977, 03/02/2019
ELMO, ANTHONY J, 02/25/1975, 03/04/2019
GREEN, GABRIEL S, 11/27/1984, 03/02/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
LANZENDORFER, DANIELLE, 02/14/1992, 02/11/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
POST, JOHNATHAN ANDREW, 02/17/1988, 03/02/2019
STENGER, CODY E, 07/11/1993, 02/13/2019
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