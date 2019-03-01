Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases


March 1, 2019 at 12:11p.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BEVERLY, JAMES, 05/18/1962, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., AGGRAVATED ARSON

DANIEL, JULIAN L, 05/11/1982, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., CARRYING CONCEALED WEAPONS

HOWELL, ASHIA S, 05/08/1991, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, CRIMINAL TRESPASS

KACZMARK, ANTHONY, 11/11/2000, CANFIELD POLICE DEPT., MAKING FALSE ALARMS

THOMPSON, RACHEL, 04/17/1984, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, FEDERAL OFFENSE (OTHER)

WEATHERLY, SAMARR J, 08/08/1998, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BROWN, CHARLES DEMAR II, 09/14/1992, 02/09/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CHICASE, MARC ANTHONY, 04/20/1977, 01/30/2019, TIME SERVED

COUDRIET, JAMES EMANUEL, 05/06/1983,12/06/2018

DANIEL, JULIAN L, 05/11/1982, 03/01/2019, QUESTIONED & RELEASE

DIPASQUALE, PATRICIA ROSE, 03/27/1990, 02/28/2019

HOLT, KASHAVA MURTI, 05/26/1987, 01/30/2019

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