Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


June 20, 2019 at 11:52a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BALLINGER, ANDRE M II, 06/01/1989, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION (INCLUDES POINTS SUPENSION

BROWN, RYAN SYLVESTER, 04/24/1994, AUSTINTOWN POLICE DEPT., THEFT

GIBSON, NICHOLAS, 04/08/1990, STRUTHERS POLICE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION (INCLUDES POINTS SUSPENSION)

MAYRIS, KELSEY IESHA, 01/27/1997, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., CRIMINAL DAMAGING/ENDANGERING

MOORE, ANDREW J, 03/12/1984, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION

SPRINGS, ANDRE K, 01/12/1965, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

CLAY, JAMES, 03/25/1983, 04/24/2019, TIME SERVED

DAVIDSON, ROBERTA DELLA, 04/02/1965, 05/29/2019

HARRIS, SHANICE M, 12/16/1987, 06/15/2019

MAYRIS, KELSEY IESHA, 01/27/1997, 06/20/2019, TIME SERVED

SHAVOR, BRANDON R, 07/27/1976, 04/13/2019, TIME SERVED

TERLECKY, MICHAEL S, 01/27/1994, 06/17/2019

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