Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BALLINGER, ANDRE M II, 06/01/1989, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION (INCLUDES POINTS SUPENSION
BROWN, RYAN SYLVESTER, 04/24/1994, AUSTINTOWN POLICE DEPT., THEFT
GIBSON, NICHOLAS, 04/08/1990, STRUTHERS POLICE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION (INCLUDES POINTS SUSPENSION)
MAYRIS, KELSEY IESHA, 01/27/1997, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., CRIMINAL DAMAGING/ENDANGERING
MOORE, ANDREW J, 03/12/1984, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION
SPRINGS, ANDRE K, 01/12/1965, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
CLAY, JAMES, 03/25/1983, 04/24/2019, TIME SERVED
DAVIDSON, ROBERTA DELLA, 04/02/1965, 05/29/2019
HARRIS, SHANICE M, 12/16/1987, 06/15/2019
MAYRIS, KELSEY IESHA, 01/27/1997, 06/20/2019, TIME SERVED
SHAVOR, BRANDON R, 07/27/1976, 04/13/2019, TIME SERVED
TERLECKY, MICHAEL S, 01/27/1994, 06/17/2019
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