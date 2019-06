2019 YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY Spring graduation list

More than 1,500 students participated in spring commencement May 11. Because the list of Youngstown State University candidates had to be prepared in advance, it is tentative. The diploma, together with a certified transcript, is the proof of graduation. Honors are indicated by the following: @ for summa cum laude, # for magna cum laude, $ for cum laude, % with high honors, with honors and * for honors program graduates.

COLLEGE OF GRADUATE STUDIES

Doctor of education

Cara Ann Berg-Carramusa

Joseph Glavan

Jason Hall

Kristine Annette Hodge

Richard John Hoyson

Kimberly Sue Johnson

James Phillip Kalis

Christine M. Kohler

Katie Elizabeth Lyell Fallo

Melissa Kay Mlakar

Stephanie Lyn Morgan

Daniel Edward Oberhauser

Monyka Spencer Price

Christopher J. Rateno

Michael A. Ross

Patricia Marie Sveth

Valeria A. Tubbs

Terrie Eileen Turney

Pete Zagray

Doctor of Physical Therapy

Nicola Joseph Accordino

Rachel Alexis Ancell

Porsha Marie Barkay

Kyle Lee Bichler

Brian J. Boccieri, Jr.

Patrick Martin Bornemiss

Nicholas Eugene Bucci

Lydia Ann Corle

Zachary Charles Custer

Victoria Lane Ferry

Kristin Gabella

Kirk Williamson Gazdik

Lauren Christine Gin

James Andrew Krupko

Megan Marie Lieber

Zachary Thrasher McDivitt

Natalie Morgan Miller

Ana Maria Olguin

Troy Michael Parks

Bryce Mackenzie Phillips

Brenna Pinkney

Taylor Anne Rodenbaugh

Jascelynn M. Romeo

Ryan Scott Roush

Brandy R. Schumaker

Katherine Anne Sellaroli

Zachary Phillip Warner

Alexander Welsh

Education Specialists

Daniel Scott Bogue

Kymberly Ann Bowlen

Lindsy Nicole Cox

Kelsey Rose Demyen

Mary Antionette Gaudio

Alexis Nicole Paidas

Brittany Nicole Ruffo

Jo Ann Sicafuse

Julie Ann Sinkuc

Tyler Marie Syms

Master of Arts

Ernest Barkett

Dante Joseph Basista

Dominic Francis Carano

Allison Rose Centofanti

Kathy J. Cody

Anton J. Conkle

Shannon Ruth Coyne

Kaitlyn Marie Daff

Kaija Adele DiPillo

Theresa A. Dutton

Greta Frost

Derek Robert Gomez

Weiqi Huang

Adrianna Kristina Lamonge

Aaron Michael Loveless

Adam Metzger

Shane J. Morlan

Laura Katleen Roch

Jonathan Rupert

Jamie Lynn Sandine

Alysha Chmielewski Schall

Ayushma Shrestha

Drae Michael Smith

Mahmoud Ali Snedawy

Syeda Kanza Tanveer

Avery London Ware

Crawford David Warrick

Master of Accountancy

Marc Anthony Centofanti

Amanda Catherine Cutlip

Dante Fresco DeLullo

Christopher Michael Hammond

John J. Kempe

Eric David Lemmon

Sarah Mathews

Kelly Marie McHenry

Nicholas Patrick Parsons

Elaine Elizabeth Remick

Marcus Rivera

Sara Salman

Mark Shannon

Amanda Lynn Snowden

Alyssa Jo Testa

Alexandra Ann Wildes

Daniel Wood

Master of Athletic Training

Ahlam Mohamad Abdel Rasoul

Spencer Alexander Daddario

Alexis Elizabeth George

Shannon Rae Leghart

Michael Vincent Palumo

Raymond David Peters

Kara Louise Trella

Kelsey Ann Wallace

Christopher Brad Wilkins

Master of Business Administration

Thomas James Bakalar

Mark Axente Bleahu

Dina M. Casciano

Esteban Castillo

Martina M. Cook

Timothy Matthew Feeney

Ronald Carmen Fularz

Megan Anne Ghrist

Trent R. Henry

Krista M. Kirkpatrick

Nicholas Thomas Lam

Lacey Ann Madison

David John Mangus

Kenneth Lee McBride

John Andrew McGeary

Hamid M. Nawaz

Noah James O’Brien

David Paul Onder

Janet L. Potts

Terry Michael Powell

Sahar Hai Rehman

Paul A. Rich

Mariana Schenk

Olympia C. Scott-Feagins

Sara A. Seivert

Brigham Forrest Sloan

David Matthew Smith

Julie Christine Sole

Chunjia Sun

Kellie S. West

Andrew David Wolfe

Ujala Afta Wyne

Master of Computing and Information Systems

Mohammed Faraz Anwer

Rajvir Kaur

Arkish Ashok Shah

Chaitanya Tella

Master of Education

Megan Justin Ellcessor

Seth Gaines

Ayden Howell

Kayla Marie Johnston

Caitlin Renee Keaton

Jessica Erlene Knittle

Julianna Maria Lindenberger

Rachel Louise Malizia

Julia Marie Pilla

Brianna Marie Spencer

Master of Fine Arts

David Harold Belgrad

Bridgid Cassin

Sarah Ellen Ford

Kathleen M. Gallagher

Beesan Odeh

Amy Lynn Williamson

Master of Health and Human Services

Amber Lynn Dye

Bobbi Jean Frontino

Justin Andrew Hall

Cassandra Marie Hoyt

Nicholas George Kinnard

Jennifer Marie Leyko McGath

Christina D. Shuler

Qian Zhang

Master of Music

David John Colella

Rebecca Marie Enlow

Morgan Paige Frederick

Lindsay Nichole Heavner

Max Vincent Klauscher

Marissa Faye Lyerly

Marleen Ruth Ocheltree

Brandi Marino Perkins

Brandon Michael Perkins

Stephanie Zitkovich

Master of Public Health

Kassady Marie Carrier

Manon Shirley Djomani

Hebah Hussain

Alexa Packard

Richa Minesh Shah

Master of Respiratory Care

Kendra M. Barker-Poirier

Tori Lyn Heverly

Marquita M. Jones

Bethany Hope Reed

Emily Marie Taylor

Master of Science

Bernard Louis Adjei

David Arthur

Dalton Anthony Joseph Campana

Montana Joleen Churma

Jaynee LeAnn Corbett

Marcia Lynn Dinkins

Thywill Ettey

Jessica Marie Fox

Alissa Geisse

Kyle Gumble

Glynis Ann Herns

Alexander Domenico Huber

Seon Young Ka

Jessica Marie Kohut

Manasa Koirala

Christine C. Langer

Nathan Moffo

Jason Thomas Mott

Linda Magaly Munoz Cordoba

Francisco Oliva

Andrew Raymond Peters

Jonathan Duncan Sandoval

Anna Catherine Vietmeier

Joe Alexander Wilaj

Solita M. Wilson

Victoria Rose Wilson

Milica Zivak

Master of Science in Education

Madelyn Lou Annarella

George Philip Atkins

Jessica Marie Basile

Brian James Beck

Stephanie Lynn Brooke

Timothy Campbell

Ke Xin Chong

Darnelle Anastasia Clark

Zach Cramer

Katy Crismon

Autumn Mary Crump

Rachel Alexis Davis

Brandi R. DeJean

Stephanie Anne Demster

Kristen Marie Dota

Robinette H. Dotson

Joe Kerr Giffen

Marissa Marie Gray

Kari Elizabeth Hart

Myisha D. L. Jennings

Melissa Marie Jupp

Abigail Elizabeth Kunce

Erika Maria Laudermilt

Victoria Rose Magyar

Katie Ann Maloney

Kristina M. Moff

Hannah Mary Petrosky

Paul L. Rainey

Shalon S. Salters

Tanna Marie Sebrell

Stacie Shepard

Katie Rosemarie Stack

Jacquelyn Stevens

Mary Beth Townsend

Abigail Leigh Walkama

Emily Elizabeth Walker

Scott A. Weimer

DaJuan Marquis Williams

Lincoln N. Williams, Jr.

Kristyn Amber Wolf

Master of Science in Engineering

Brittany Logan Austin

Mark Richard Blanco

Patrick James Bollinger

Lei Chen

Edward Cudjoe

Ekaraj Ghimire

Alex T. Gipple

Derrick Jeffrey Houston

Mehmet Akif Nalbant

Sai Bhargav Naredla

Mihir Vinodbhai Patel

Yash Nipun Trivedi

Kuldeep Ashok Yeola

Master of Science in Nursing

Alyvia Marie Allegretto

Caitlin Nicole Beil

Molly Catherine Corlew

Leila Creatore

Brianne Marie Doran

Kaitlyn Marie Durina

Beth Earles

Victoria Elizabeth Farris

May Chau Tiet Gresko

John Michael Jerome

Staci Marie Medved

Vincent Edward Mikula

Hilary Brooke Minton

Bridget K. Nance

Chelsea Joline Semple

Debbie Lee Walker

Master of Social Work

Shannon Mae Adams

James Richard Baluck

Anna Katherine Brewer

Jacquelyne J. Bryner

Kimberly Carolyne

Alex James Chick

Kristen Paige Coonce

Sarah Coy

Nicolas Mason Dean

Robert Eugene Del Vecchio

Caitlin Marie Doris

Catherine Marie Dye

Alexander Stephen Earp

Jason Matthew Elliott

Kayli M. Ezzo

Tabitha Christy Fitz-Patrick

Amy Glinn

Elizabeth Anne Hall

Holly A. Hill

Ronda Denise Hillman

Dionte’ LaShaun Hoyle

Ivan Jagersky

Michelle Rose Janosik

Shay Kahani

Ashley Irene Krupa

Terri L. Laborie

Miranda Sharelle Lackey

Dayesha Aileen Lomax

Elizabeth McKnight

Benjamin Thomas Meardith

Cheryl L. Mullet

Rachel Ann Murray

Richard Wilson Oliver

Te Ona Parker

Melinda Nicole Posterli

Andrea Lee Precurato

Jamila Ebony Provitt

Brittany J. Shea

Lori Ann Shelby

Julia Rae Smiley

Jessie Lynn Smith

Evelyn M. Snipes

Chris Ebony Spencer

Brittany Ann Thomas

Patricia Ann Trennel

Phyllis Nadine Vencius

Eryn Nicole Vinci

Jennifer Elizabeth Vittek

Steven Michael Whitely

Jessica Janee Williams

Courtney Lynn Yavorsky

WILLIAMSON COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION

Associate of Arts

Naomi Marie Emerick

Faith Rose Gaffney %

Dominic Anthony Garuccio %

Zachary Cole Lias

Michael Napolitan

Caroline Francis Rohal %

Kevin Lammond Stillwell

Bachelor of Science in Business Administration

Hannah Catherine Adams

Vanessa M. Adams $

Layla Mohammed Albather

Hamad Abdullah Aljadaan

Mohammed Alkhateeb

Dylan Michael Anders @, *

Andrew Michael Applegate #

Ramsay Amir Bagheri @

Kamaal K. Bartlett $

Trenton Jared Beechy

Amir Tariq BenDaali

Kamlie Eleanor Beshara #

Sylvia Nicole Billiris

Jaclyn Maria Bionci

Joyce Elaine Bissell

Billy Evan Blaze @

Christina M. Bondi #

Brittany Nicole Bordell

Morgan Laura Buckley @

Jamie Lynn Burns

Adam Robert Calhoun

Dominic Lyden Caracozza $

Anne Dominique Carbon @

Deanna Taifengqing Cassidy #

Jillian Jenna Chahine

Mario Chance

Tony James Chiarello $

Ashlyn Lee Chieffo $

Michael Louis Chiovitti $

Emilee Marie Chlebus $

Carly Nicole Chopp @

Zachary Tyler Chuey $

Jacquelyn Suzanne Cicozi

Jennifer Marie Cogar

Noah Cole @

Christina Rose Cooper

Zach Cossack

Megan Nicole Creager @

Tyler M. Crockett $

Zsanett Csado #

Yossef Dahan $

Kip Charles DeShields

Connor Patrick Delahunty @

Louis M. Derloni $

Michael Girard DiFabio

Akil Drake

Joey Durkin

Reem El Chammas

John Michael Evan

Todd Charles Fabian

Autumn Lee Feo $

Nicholas N. Ferguson $

James Field

Haley Ann Fisher

Carlie Elizabeth Freeman #

Eric L. Freeman

Lucas Edward Garland #

Tamra Jean Garrity $

Dominic Alexander Gentsy

Cory Robert Groner

Marcy Ann Grossen #

Aimee Lynn Gysegem @

Jason Matthew Hakes

Shroog Mohsen Hamouda $

Robert Justin Hayes

Anna Therese Henkels @, *

Amelia Jo Hoffman $

Joshua C. Howard

Emily May Huggins @

Aleah Kylan Hughes @

Kelly Anne Hyden

Allison Iorio

Breanna Marie Irwin

Amy F. Jackson

Artur Jagusztyn

Mark D. Jenkins

Liam Ian Jones

Alyssa Nicole Kapics

Grace Anne Kennedy @

Thomas Emmanuil Klimis

Nicholas A. Krohn $

Samantha Marie LaRose $

Emily Anne Lampe @, *

Evan Matthew Landgraff @

Dylan John Latone

Jared Michael Latone

Brian Andrew Logan

Kayla B. Luonuansuu

Abigail M. Lyon #

Amanda L. Macinga @

Maria Mancini

Samuel M. McGuigan

Jason Vincent McQuown $

Evan Scott Mellone

Brandon Lee Mellott

Justin Edward Metzel @

Matthew James Milligan $

Nicholas James Morchak $

Maria Elisabeth Moschella @

Joshua Ryan Mounce $

Matt Nelson $

Gavin Thomas Nicol $

Hannah Arlene Nischwitz @

Haley Elizabeth O’Connor $

Domenic Anthony Pagano $

Jenna Corll Parkany $

Raymond Edward Penny III

Jordon Stephen Peterson $

Dominic Joseph Petrony #

William Phillips III

Rachel Elizabeth Popovich #

Rebecca C. Poulson

Anthony M. Prestopine

Anthony Edward Ricciardi $

Jacob Lee Roemer

Jodi Christian Rucker #

Austin David Sambuco $

Morgan Renee Sanner @

Corey Michael Savric $

Zachary Michael Shaffer

Connor Douglas Sharp

Kenneth Reed Shick

Rachel Noelle Shipp

Alexander Thomas Shortreed

Mazie Elizabeth Smith #

Markella Spirtos $

Cameron C. Tareshawty @

Darion L. Taylor

Taylor Marie Thomas $

Eric Joseph Thut

Lucas David Tolson #

Benjamin J. Toomey

Amy Lynn Wells

Sydney Taylor Wells *

Jordan Mackensie Williams

Kyla Nicole Williams @, *

Sarah Elizabeth Williams

Whitney Grace Winch

Daniel John Yergan #

BEEGHLY COLLEGE OF EDUCATION

Bachelor of Science in Education

Alexis Katherine Bable $

Zachary Baciu #

Hailey N. Black

Breanna Taylor Blackey #

Dana Marie Blank @

Stacey Leigh Boccieri @

Diana Maria Bodrogi-Podoaba @, *

Katie Lynn Bogdan

Gerald Louis Booze $

Luke Fusco Borsody $

Christa Lorene Buckler

Holly Marie Burgdorf

Amanda Leanne Burrows

Michael Craig Calderone

Mariah Lynn Carbone @, *

Patrick Mark Carden $

Jennifer Cardona-Cohen $

Kayla K. Chismark

Brady James Clark I #

Briana Nicole Cline @

Gabriella Janine Cotto-Ramos

Shaina Lee Cowell #

Jonathan Robert Creed #

Andrew Lee Crisp

Michael Kenneth Dahmen

Erin Katherine Dando $

Dylan Michael Dombi

Chessie Samantha Donini #

James Ryan Dudley @

Thomas John Ericksen @

Debra Lynn Fabian @, *

Bryce Matthew Franken

Brianna Gall

Nicole Alessandra Gelonese @

Melissa Ann Gibbs

Kaitlynn Marie Goldner #

Ty Johnathan Graham @

Eric C. Grow $

Tyler James Halavick

Braley Lynn Hale @

Alyssa Julia Harkins @

Caitlin Nicole Hruska @

Jessica Leah Hyde #

Anna Maria Jadue

Abby Elizabeth Kenski @

Levi Jordon Kunselman

Natalie Lynne Lacich @

Hannah Elizabeth Klim Lavelle #

Jacob Connor Lipkovich #

Erik Alonzo Little #

Christy Deibel McLaughlin

Alexis Kathryn McMahon

Michael James Minnie $

Jacob Ryan Moffo #

Rakiesha Monique Morrison

Terra Leigh Mullins $

Brielle Marie Nocera @

Shayla Ariana Padilla #

Lauren Nicole Paolucci @

Andrew W. Pleso @

Thomas Stephen Rebraca

Jenifer L. Riedel

Adam Michael Rivello #

Sierra Ross

John Steven Rozum #

Melanie Rose Rucci

Danielle E. Sample $

Madalyn Rose Sanders @, *

Lauren Margaret Schlueter @

Tina Marie Shaffer

Ryan J. Smith

Scott Smith

Dawn Nicole Stewart @

Maria Patricia Stratis @

Hunter James Thomas @, *

Matthew August Williams @

Haley Patrice Wilson

Taylor Kristen Winebold

Brooke Christine Zackasee @

Jodi Elizabeth Zell @, *

COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS

Associate of Applied Science

Travis Parker Baxter

Adam Paul Bodendorfer

John Edward Coldsnow

Dennis John Dellinger

Shane Curtis Gaskill

Raymond J. Griggy III

Joseph Nicholas Kolesar

Charles Todd Liccardi

Jack Joseph Marshall

Ryan James McKinney %

Louis A. Morocco

Michael James Morocco

Todd Alan Orr

Justin Paskel

Jairus Westin Pettis

Chester M. Potts IV

John H. Powell

Elias G. Rafidi

Andrew Xavier Rauch

Kenneth Allen Ruble

Joshua M. Rupe

Michael Anthony Sammarco

Alan James Slavic

Richard Lee Snedeker III

Joseph Andrew Sneizik

Justin Edward Somerville %

Noah John Emerson Sturgeon

Brayton Douglas Taylor

Jacob William Ward

Nathaniel Lee Wilson

Albert Edwin Yates

Benjamin Joseph Yereb %

Associate of Technical Study

Vincent James Albertini %

Nicholas William Anderson

Rocco Paul Fonce %

Misael Antonio Torres Giboyeaux %

Hayden Christopher Kristophel

Sean Peter-Francis Loedding

Austin James Oates

JaRon B.D. Oates

Graham McGrail Parr

Noah R. Tomallo

Kenny Merle Womer

Bachelor of Arts

Brennen Mathew Baker

Rachel Renee Briach $

Tavaray Karim Carr

Hallie Jo Duarte

Nicholas Peter Karousis

Destiny L. Patrick

Michelle Nicole Reese

Kayla Nicole Rektor #, *

Ryan Lee Sullivan $

Bachelor of Engineering

Mohammed Abdulgader

Rana Raed Abu-Hashim $

Bashaer Abdulraouf Al Hubail

Ibrahim Riyadh I. Al Qanber

Fawaz F. Alazemi

Abdulaziz S. Alazmi

Yousef Mohammed Albouq

Abdullah Aldawsari @

Abdullah Saeed Aldossary

Mohammad A. J. S. N. A. Aldousari

Mohammed Mousa J. Aleid

Ali Maki A. Alessa

Jafer Mohmed A. Alessa

Alaa Alfaraj

Khalifa Ziad Alhaji

Mesfer Jufain Alhajry

Sohaib Hani Alhalaybeh

Amr Alhattami

Abdulrahman Aljuhani

Abdulrahman Alkaabi $

Omar Alkandari

Mohammed Ali Alkhaldi

Hatim Suliman Almuhanna $

Ahmed Jamhoor Almussali

Fahad Mohammed Almutairi

Majed Khaleel Almutiri

Mohammad Adnan Alnakhli

Abdullah H. Alotaibi $

Fahad Rashed Alotaibi $

Hamoud Aasr Alotaibi

Faisal Saeed Alqarni #

Nasser Mesfer Alrasheed

Faisal Sami Alsaihati

Ali Hasan Alsaihaty

Hussain Issa Alsairafi

Ibraheem Mohammed Alshallali

Kenneth David Anderson $

Jessica A. Augustine $

Zachary Edward Baird

Muneer Idris Barnawi

Andrea Christine Beck @, *

Jonathan Earl Bennett @

John Robert Berndt @

Maura Catherine Bianco @, *

Michael Robert Bianco

Nickolaus Paul Black

Heather Dianne Blake

Emili Mary Bonanno $

Jordy Botuli Bongungu

Nicholas Borucki $

Scott Breese

Matthew Eric Bright $

Marisa Nicole Brletic

Evan James Brown

Kelcy Lea Brown

Luke Alexander Bucey *

Patrick Joseph Campoli, Jr. $

Jose Enrique Cardenas

Thomas Scott Carnes @, *

Michael J. Carney #

Joseph James Caudle @

Trenton Morley Cersoli #, *

Nathan P. Cesene

Daniel Frioni Christenson #

Samuel C. Clarke

Kaleigh Macia Dargiewicz

Caleb James Burton Daum

Samuel Isaac DeSantis

Dominic Salvatore DiIullo

Elise M. Eckman @

Kori Jule Edwards

Sage Christian Edwards $

Gregory Jacob Emrich

Brittany Wynn Engel

Travis Esterly

Stephen Wilson Fehl

Mark Thomas Feigert @

Michelle Kathryn Fleming

Joshua R. Fromel @, *

Montana Joy Gessler @, *

Kevin Michael Gobleck

Michael Walter Good

George Thomas Goranitis

William Carl Graham #

Anthony Richard Gresko @, *

Philip Adam Gryskewicz

Brandon Austin Haldiman #

Salman Mohsen A. Hamouda

Patrick Terrence Hanagan @

Samuel Richard Hank $

Marcus A. Harden $

Jason William Hardy

Evan Matthew Harris @

Ryan Andrew Harris

Ramon Antonio Hernandez Arias

Emma Joy Hetson

Matthew Hetzel $

Kelly Ann Holleran @

Minhaz R. Jisan

Nicholas Scott Johnston

Erin Caitlin Kennedy

Douglas Frederick Kephart @

Kathryn Jean Kessler #

Mohammed Majeed S. Khadum

Mathew Allen Knepper

Richard Robert Koewacich

Nicholas James Kovach #

Bridger A. Kowalczyk @

Derek Leonard Kozlowski @, *

Frederick Nicholas Kreitzer

Ahmed K. Lababdeh $

Matthew John Lawson #

DeOnte Marquis Layton

Charles Eli Lengyel

James Liakaris

Jacob Kyle Lineberger

Charles J. Lynagh #

Vincent A. Mancini

Matthew Robert Mangapora $

Craig Patrick Martin

Nicholas Andrew Martin

Andrew Michael Mathews $

Mark Allen McCloskey $

Richard Clay McCullough $

Joshua David McGoogan @

Zachary Robert Merkel

Chase Richard Moretti

Derek James Morrison

Jonathon Alan Mudrinich

Khadijah Anisaa Yaminah Ndoye

Kimberly Ann Nutter

Justin Alan Oaks $

John Robert Oehmler

Anthony William Onderko #

Nico Alexander Pagley

Tyler Robert Pagley

Michael John Palagano #, *

Anthony John Pasquale

Richard Austin Patterson

Jared Vincent Patton #

Marc William Peoples

Austin William Phelan

Christopher Riley Pipoly

Matthew James Platt

John Mark Prebonick @

Wesley Adam Pringle

John Anthony Puglisi $

Austin Kayvon Razavi

Leo Anthony Reardon #

Brandon Marquise Rhodes

Mary Ritter #

Kayla Marie Rozzi

Nicholas Joseph Ruscitti, Jr. #, *

Heather Bonne Sabella #

Eric Richard Sabo

Mackenzie C. Scrocco $

Mason Parker Shaulis

Nicholas J. Sherock #, *

Nicholas Alexander Siguenza

Andrew Reed Skiba

Tanner David Robert Spencer

Cole Edward Stanich

Megan Jean Stelpflug @, *

Shaun Duprea Streeter

Alan Mark Summers @

Rudolph Nicholas Tepsick @

Jason Scott Thomas

Nathan Thomas

Alex Lewis Thompson

Taylor WilliamTownsend #, *

Melissa Rachel Trnkus $

Joseph A. Valentini, Jr. @

Jared Allen Vanasdale @

Efrain Rivera Velez #, *

Manuel Kovalchick Veloso @

James Brett Verlotte $

Robert Andrew Watkins #

Kyle David Williams @

Justin Travis Wisenall

Brian Lee Wolfe

David William Wolfe

Farhan Aftab Wyne $

Alex Joseph Yourchisin

Bachelor of Science

Bruno James Abersold @

Buker Abuhashim

Maria Andrada Achim $

Angie Ineh Akpoji *

Hamza Yousuf Ali #

Ashley Jordan Amendol #, *

Kelley E. Barnes

Anthony Earl Bennett $

Seth Jonathan Brine $

Frank Michael Castro #

Richard Michael Chahine @

Karina Anne Conner @, *

David Christopher Cooper

Madeline Cope #, *

Thomas Robert Couche III $

Dominique M. Cox @

Jacob Michael Croach

Jacob Andrew D’Antonio @

Prapti Dalal @

Dante Michael DeChellis #

Michael Dominic DeLuca

Nicholas Joseph DeLucia $, *

Timothy William DelPiero $

Nizar Christian Dergham @

Patrick Timothy Donegan #, *

Emily Anne Dougherty $

Brian Duricy

Sara Elizabeth Durr

Gabriel Durrant

Elise M. Eckman *

Sage Christian Edwards

Daniel Jacques Eid $

Richard Barry Elrod

Jordan Theresa Fain #

Derek James Fickes @

Alexis Rae Fisher #, *

Max Pearson Fisher

Saimanthra Ganesh @, *

Alex Scott Getz

Haley A. Gianfrancesco #, *

Ramandeep Singh Gill *

Hannah Marie Girgis #

Jordan Victoria Hando

Jake Harrah *

Lauren Nicole Harrold @

James DeWitt Hayes $

Hannah Vivien Haynie #, *

William Grant Henrich

Aaron Joseph Jackson $

Kelsey Alexandra Johnson #, *

Dragan Juzbasich

Sneha Reddy Kandi @

Sumeet Kaur @

Andrew Jacob Kemme @

Ahmad Saad Khaliq

Isna Hira Khaliq @

Isabel Marie Kiko #

Daniel John Kopycinski $

Nicolette Maria Kreatsoulas $

Caleb Joseph Krlich #

Sonia Singh Kshatri @, *

Ashley Lauren Labatte @, *

Ashley Hope Lemasters

Domenic Anthony Leo

Giovanna Rose Leone @

Jordan T. Long #, *

Robert Yan Long $

Judah Matthew Maendel

Chase Alan Marcum

Kelly Marie Martinko $

Nicholas Eliot Matsukas @

Paloma Grace Matthews @

Jacob William Mauk $, *

Isabelle Hope Mawby #

Christopher Patrick McFarland @

Sarah Lillian Frances McGregor $

Cole Patrick McKenry $

Rachel Elaine Miketa $

Shannon Miller #

Jerry J. Mims

Ashwin Mishra @

Dakota Martin David Morgan

Ryan M. Mrofchak @, *

Athulya Murali #, *

Khang Le Nguyen

Firaus Odeh

Noah James Orndorff

Levi Matthew Paldino @

Steven James Pappadakes

Matthew David Paull

Marina Rose Pavlichich #, *

Brandy Pokua Peprah

Nicholas Patrick Piccirillo @

Anthony Joseph Porrazzo

Tyler John Poulakos *

Lexi Elaine Rager *

Yusef Maher Ramahi

Janessa Domonique Rich $

Stephanie Anna Rivera @, *

Briana Rae Schumacher #, *

Christian Kyrillos Seif @

Manan M. Shah @

Wyatt James Simmons $

Taylor Renee Smith

Hayley Caitlyn Spalla $

Neha Srinivasan $

Bryson James Stemock @

Martin Daniel Strong #

Collin John Sullinger #

Ryan Lee Sullivan

George Abraham Tabet

Nicholas James Tancabel @, *

Caitlyn Lee Trebella $

Melinda Sue Trimmer @

Daniel Alan Valentine @

Bailey Lynne Varga *

Robert Wayne Voland @, *

Melanie S. Walent

Theodore Franklin Weber @

Logan Matthew Payton Weinreber #

Dylan White @

Abdel-Ruhman Said Yusuf $

Jordan Lawrence Zackasee @, *

Bachelor of Science in Applied Science

Jacqueline Marie Acierno

Ivan Adu-Poku

Aaron Nathanial Ailes

Abdulrahman Ahmed Alhathal

Gregory Alper $

Mustafa Ali Alyousef

Michael Z. Aras

Samantha Lynn Atkinson $

David Nathaniel Beaver $

Lucas Charles Bevacqua

Ronald Victor Brewer III

Stephen Robert Brown

Justin R. Burnett

Haleigh L. Combs

Bryan C. Cook $

Chakiel Elant Crumsey

Adam Barrett Cunning

Joseph Michael Cunningham

Edward Michael Curran

Theodore Vergil Denney

Jeffrey Alfonso Duarte

Levi Benjamin Dunlap

Jordan Scott Ebert

Bassem Yasser El Mekawi

Andrew Joseph Feil

Ryan William Fleming

Zachary Leyland Flynn

Aaron Scott Freed

Ryan Michael Fry $

Amanda Nichole Gross

Nathan Scott Hanson

Rachel Marie Hart @

Aaron Michael Hoffman

Brandon Allen Homan

Hope Victoria Hrabowy

Samuel Lee Huff

Nicholas Kenneth Huggins

Jared Daniel Jarvis $

Justin M. Knepper #

Shane Michael Kuhn

Brandon Anthony Lalama

Jesse Samuel Liga

Andrew M. Limbacher $

Danielle Elizabeth Lough @

Ethan Tyler Mackell $

Jordan Mackey $

Jacob Franklin Marquis

Matthew Robert McCoy

Angela Marie Melia

William E. Miller

Gino Antonio Minniti

James Michael Nedrich $

Mathew S. Perry

Andrew J. Prokop

Samuel David Ranttila #

Jeremy Michael Schneider

Kevin Lee Schofield #

Nicholas Arthur Sheely

Andrew James Skladanek

Brady Alan Sklenar @

Patrick C. St. Pierre

Kyle Allan Stratton #

Daniel Louis Verrico

Timothy Lee Vinkler $

CLIFFE COLLEGE OF CREATIVE ARTS AND COMMUNICATION

Bachelor of Arts

Noah Joseph Acierno

Keliali Zion Adissem

Joseph Albert Anastasia

Dawan Laniel Britt

Jordyn Marie Butler

Jessica Marie Cann @

Ethan J. Cetina

Sarina LaMera Chatman

Christopher Michael Colella #

Megan Marie Crees @, *

Donald F. Dempsey III $

Khayla Arianna Durah

Mason Geoffrey Edmunds

David R. Ford @

Thomas Joseph Franken #

Hailey Lynn Gelzheiser $

Jasmine S. Graham

Alison Taylor Green

Regan Marie Guzik @

Tessa Ann Hall @

Darren Michael Heaberlin

Alexander Jacob Herdman

Brittany Ann Hoskins #

Kathleen Elizabeth Howells #

Isaiah Jefferson

Rachel Nicole Jones

Alyssa Kidd @

Suzanne Michelle Koziol

Maria Cristina LaRocca

Jancarlos Lebr ≥n

Chrispin A. Lee

Kyra Danielle Lowery

Christopher W. McBride

Michael Patrick McKenzie $

Samuel A. L. McNeal

Samantha Jane Mitchell @

Tanner Joseph Mondok $

Samantha Nicole Moore

Marah Jane Morrison

Victoria Leigh Murray

Maleri McKenzi Noble

Jared Peters $

Morgan Lin Petronelli

Sarah Elizabeth Podolan $

Lindsey June Pratt

Quinn T. Puskar

Alicia Crystal Lyn Reed

Jade Eliza Reese $

Victoria Jane Remley #

Vincent Anthony Rich

Luis Michael Rivera

Jenna Rose Roesch @, *

Dia Devine Scruggs

Anyssa L. Sharpe

Micah R. Smith

Savon M. Smith

Evan Thomas Standohar #

John Patrick Stran #

Dasia Niche’ Suesberry

I’yonna Malayshia Taylor-Smith

A’Sha Denise Thomas

Alexis Nicole Timko #

Maia Catherine Totterdale #, *

Laura Noelle Vereb #

Edward Thomas Whitfield

James Anthony Zagorsky

Bachelor of Fine Arts

Christopher Michael Andrews

Anthony Joseph Angelilli

Kasey A. Badgley $

Mandolin Jean Bell

Mia Tatyana Col ≥n @

Duane Leroy Davis II

Rachel Elizabeth DiCioccio

Jessica Dora Hirsh #

Jennifer Lee Hovis

Katie Lynne Jones

Jacob Randall Kohler

Craig Michael Miller #

Makenzie Jo Moorman @, *

Cassandra Lynne Roth

Lydia Jobeth Tarleton @

Anastasia Rose Truby $

Ashley Nicole Vaughan

Vincent Anthony Village

Bachelor of Music

Angela Nicole Buzzacco #

Cayla Tarran Conrad #

Eric M. Dregne

Nicholas John Frank @

Christie Marie Hrdlicka @

Shaun Anthony McCune @

David T. Ottney #

Effie Mia Starheim $

Mason Alexander Taylor #

Francis Karel Toncar $

DR. DOMINIC A. AND HELEN M. BITONTE COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

Associate of Applied Science

Rosaleena Mayla Beilby

Jeremy Jon Blackson

Amelia Lynn Deraway %

Sabrina Constance Douglass

Aleia Ariel Durah

Ahlam Foad Esmail

Amber Ann Fry

Nicholas Andrew Graf

Siobohan Nakittah Hallman

Stacia Lynn Hayden

Michael Ray Helmick

Jenna Ann Maurice

Ramon Luis Christopher Natal

Jacqueline Pemberton

Nicole Alexis Sanfilippo $, %

Jeffrey David Shaughnessy

Sarah Bryanna Walker

Bachelor of Science in Applied Science

Shea Caroline Adams

Dina Nicole Antoun

Jack D. Arnold $

Elizaveta Sergeyevna Azeeva @

Mytia Dawn Barker

Kahlea Jessie Barricella #

Brielle Barth

Brian Robert Bates

Allison Nichole Bator #

Taylor Christina Beshara

Rachel Helena Bielecki

Kylie Marie Bishop

Alexa Nicole Bodine @

Sarah Anne Boyd

Samantha Marie Boylen

Bryan Mathew Briones #

Maxwell Tyler Brooke #

Danree Kordon Antonio Brown

Eara LaJuane Brown

Jordan D. Brown

Katelyn Ann Brown

Sara Rose Bugos

Alena Anastasia Burzynski

Gina Marie Cackovic

Christopher Ryan Ceccardi

Danielle Renae Cicchi @

Ericka Christine Clark

Garrett Edward Connors $

Brandon Mathew Cortez

Miranda Rory Cox

Amy Marie Crisp $

Monica Mary Crowe @

Myia Nichole Crum

Gianna Davila $

Brittany Lynn Davis

Danielle Elizabeth Davis $

Stephanie Marie DeMain @

Natalie Anne DeVincentis $

Corinne Lee DiCesare

Kelly M. Dickson

Samantha Elizabeth Dilts

Gino Joseph DiVincenzo

Marilyn Rae Douglas $

Jenelle Rae Dunkel #

Eric Andrew Dunn

Rachel Lynn Ellis

Erik Christopher Engartner @

Erika Marie Evans

Curtis Fercana

Alex James Ferenc

Jessica Lynn Ferguson @

Anthony Paul Francione $

Jonathan David Francis

Tara E. Plevniak-Fusco

Tiffany T. Gamble

Megan N. Gates #

Maggie Paige Glaros #

Michelle Campbell Golladay @

Brianna Nicole Grande

Gina Marie Greenaway

Haley Nicole Grimwood #

Ashley N. Hannah #

Brooke Nicole Hassen

Kyle Robert Hegedus @

Jeremy Scott Helscel

Alexander Joseph Hillier

Christopher Aaron Hillier

Heather Leigh Hively @

Kathrine Lynn Holmes

Dionne M. Hooks

Madyson Sue Hornbeck

Myrisa Jan Hornbeck

Pratima Ingnam #

Troy Alan James

Alexis Lu’An Jayne @

William Matthew Jenkins, Jr.

Brian Matthew Johnson

Samantha Victoria Johnson #

Jasmine Denise Jones

Ja’Nay Alexus Judge

Christopher Michael Kenney

Allandra B. Klein $

Mark Anthony Kohut

Tiffany Elizabath Komara

Daniel O. Kwarteng

Anthony Joseph LaBerto

Mara Lallo @, *

Paul Anthony Latell

Brittney Renee Lay

Alexis Nicole Levonyak $

Shannon Colleen Linberg

Carly Rae Liptak

Ritah M. Maalouf

Trinaise Labrae Maddox-Suddith #

Nicholette Michele Maderitz $

Sophia Lucille Mancini #

Drake Ryan Marinelli

Jordyn Lynn Markovitch

Zachary Daniel Marr @

Emily Francis Marsico

Tevin Dashun McCaster

Gage Michael McCracken

Kyle Joseph McCree #, *

Shon James McNeal

Brenna Anne Milankovich

Allison Nicole Mizgorski

Dominic Thomas Moltchan

Brandon Lee Mosley $

Nour Khalid Moufid $

Megan Elaine Mraz

Jennifer Lyn Muhlenkamp @, *

Austin James Munno

Tarik Muse

Gianna Marie Napoli

Desiree’ Nieves

Michael Thomas Notar @

Margaret C. Oblinger $

Ashton M. Owens

Daniel James Pape #

Nikolaos Alexander Pappas

Willie Stephon Parker

Samantha Elizabeth Peak #

Alexa Pospiech

Vicky Lynn Pregi

Taylor Madison Rafferty

Sayedah Iman Rashad

Elizabeth Recchia #

Patricia A. Remillard

Jennifer Ruth Rennick

Vicky Marie Rivera

Julie Kathleen Rocco

Stephany Rodriguez

Michael Lee Rose

Richard Paul Rossi

Corey Thomas Saluga

Michael Louis Saverko

Tatyana Reshel Schofield

Mark Allen Schuler #

Vicki Jo Sexstella

Jessica Lorraine Shively

Ashutosh Shrestha

Matthew Scott Smith

Nicole Catherine Sok $

Matthew John Sowers

Kendall Cecelia Sparks

Kenneth Zachary Spencer

Paul William Spondike

Miranda Rose Stark

Logan Nicole Sullivan #

Lindsey Marie Swanson @

Jenna Marie Taipale

Sylvia Veronica Taunt

Lily Elena Testa

Hannah Marie Texter

Paige Ashley Thompson

Thomas John Thompson #

Amanda Lynn Tuscano $

Hunter Ann Urmson @

Sherry A. Van Dyke

Sarah Marie Varcolla $

Celina Raquel Vidman @

Lauren R. Walsh

Jasmine Monique Warren

Jason Paul Webber

William Rodney Wells #

Tyler James Wessling

Taylor Amanda Wilson #

Anne Winch

Mallory Renee Wirth

Jayvonne Leigh Wright #

Christopher George Wrona

Obed Gyasi Yeboah

Alana Grace Zajac

Bachelor of Science in Dental Hygiene

Sarah Kathryn Blinn

Rachelle Elizabeth Calvin $

Courtney Ann Conway

Natalie Nicole Danko

Rachael Marie Delmonaco

Simona Dignan #

Kristen Hoffman $

Haley Michelle Hunter

Gelila Kassahun Kebede #

Sabrina Danielle Klink

Renee Marie Louk

Shamira T. Maley

Bre’Ona Jeanenne Martindale $

Michelle Nicole McNally

Rachel Catherine Murray

Katie Lynn Oswald #

Nina Marie Petro

Marissa Lynn Phipps $

Kayla Amanda Pocza

Kiersten Elise Rader @

Rachel Krystine Richards @

Karleena Iris Spickler $

Brittany Rose Tice

Isabella Louise Williams

Bachelor of Science in Nursing

Philip John Aggarwal

Joseph Thomas Andrews III

Madison Lyn Aranda

Michael William Audi

Angela Marie Babcock

Sara Breanna Bancroft

Danielle Michelle Beil

Alexis Patricia Beltran

Indiya Monye’ Benjamin

Carly Jeanne Berlon #

Alyssa Nicole Blosser $

Marissa Rae Buchenic

Morgan Rae Buchenic $

Meredith Ann Cavour

Rachel Melissa Crawford @

Lisa Anne Cribley

Colton Lionel Crissman $

Turner Eugene Curry

Danielle Maria D’Amato @

Rosemond O. Darkwa

Annamaria Joy DelGarbino

Alexis S. DeSantis

Amanda R. Doran

Thomas John Duffy $

Jayden MacKenzie Dunn @

Timothy Addison Erskine

Yazen Amad Esmail

Madison Mae Evans $

Ashley M. Fagert

Alesha Marie Fulton #

Olivia Nicole Gerke @

Caliope Elizabeth Gialousis

Jamie Nicole Giambattista #

Francisco Gonzalez $

Macy Celeste Goodman

Michael Guterwill

Joel Alexander Hake #

Shayna Leigh Hamilton

Denise L. Haynes

Ian Thomas Hileman

Shallon Tennille Johnson

Shavon Taylor Johnson

Tracey Ann Kaufman

Marium Khan

Cheyenne Raven Kirkwood

Cassandra Lynn LaRose

Natalie Elizabeth Laurence

Ryan Alan Leasure

Shauna Renee Letcher

Daniel J. Liptak

Aneeka Z. Majeed

Kimberly Loren Masone

Stephanie Meaghan Mayor

Mara Angelica McCauley $

Angela Maria McCue

Meagan Elizabeth Mills @, *

Madison Marie Mistovich

Jennifer Rachel Mound

Kimberly Jo Muccio $

Caitlin Marie O’Hara @

Alayna Marie O’Rourke

Jayme K. Pakalnis

Ariana A. Pasqual @

Alexa Jane Pasquale #, *

Sydny Alexis Paul

Danielle Marie Pelini $

Lucia Marie Petrus #

Nicole Lynn Redmond

Brandon Walter Rigelsky @, *

Tarah Ellen Rinehart

Nicole Catherine Rodomsky #

Christopher Troy Ross $

Anthony D. Scandy

Taylor Raschel Seitz @

Vincenzo Salvatore Sferra

Brent Charles Skall $

Melanie Jane Smith $

Adam Joseph Sniezek #

Kaelyn Alexis Snyder $

Ericka Nichole Taress

Gabriella Rose Thomas

Gulay Toslu #

Jennifer Nicole Traine

Aliyah A. Tullis

Chloe Maria Vendemia $

Amanda Marie Verterano

Jacob Robert Wagner

Melissa Lynn Walko

Alexandra Nicole Watkins @, *

Taylor L. Watson @

Shelby Lynn Welch

Shannon Renee Whited

Laura Jean Williams

Brianna Taylor Wise

Ashley Renee Wolanzyk @, *

Joseph A. Wrask

Hannah Renee Yeager @

Ana Isabella Zarlinski

Alyssa Jo Zorzi $

Bachelor of Science in Respiratory Care

Safaa Ali A. Alakrawi $

Shirley Marie Bolen

Amber Marie Cavender #

Samantha Marie Dawson #

Danielle Marie Forgony

Stefanie Michelle Freeman

Erin Ashley Johnson $

Helen Mei

Amy Michelle Pellegrini

Mackenzie Love Stevens @

Nicole Marie Swancer

Bachelor of Social Work

Constance C. Amstutz @

Hannah Elizabeth Bass @

Nia Joi Beulah #

Mason Christain Boano

Devon Anthony Bowens

Stephanie Arelis Candelaria

Tyler Wesley Carver

Krista Marie Clay @, *

Myra Brenelle Corley @

Grissell Daniels

Felicia M. Densmore

Delores Lynn DiGiacomo

Mary E. Dorsey

Dayna Marie Ellis $

Kayleigh Rene Fazio

Melinda Renee Francis

Nina Tatiana Frattaroli

Kimberly Ann Fuller

Colleen Maloney Garlock

Robert Thomas Gibson

Hannah Lauren Green @

Jessica Theresa Grizinski

Sarah Lynn Hammett @

Hannah Jo Haustman

Donyce Johnson

Morgan Kristine Joseph

Tiffany Rose Joy

Laura Danielle Kilzer

Kevin Robert Kostelic

Toni M. Lima

Hailee Marie Lipinsky $

Melissa Ann Luikart

Amy Hellen Macfarlane

Maura Beth McFadian

Megan Christine McKay

Sheila Anne Novicky

Rachel Onyebuchi Odafe

Brittany Lynn Oesch

Kenna Renee Rearick #

Beth Ann Reitz

Kimberly Joy Rockwell

Jennifer L. Rodgers

Anthony Alexander Rumph

Braylin M. D. Rushton #

Ashley Scott

Genna Nicole Shafer @

Alexandria Jacque Simms

Edita Steko

Katie Marie Striebing

Delmas Everett Stubbs

Haley K. Thirion

Johnetta Mary Turpin

Brooke Nicole Tyson $

Ilen N. Velazquez @

Breanna Marie Wiley

Lynn Marie Williams @

Casey Jo Wollschleger

COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SOCIAL SCIENCES

Associate of Arts

Kaia Joi Anderson

Lydia Mae Avery %

Kaisha C. Carver

Kenyotta C. Clinkscale

Stephen E.L. Echols %

LaNae’ Jordyn Ferguson %

Brian Tyree Josiah Finley %

Jerrold Green, Jr.

Keemyah Lanae Hawkins

Lekeila Houser %

Jaheem E. Hughes %

Laura Renee Hughes

Kristina Ruth Ann Joseph

Jerrena R. Kaczmark %

Autumn Noelle Kozma

Naihomy J. Lebron %

Sonya L. Lenoir %

Bri’Ann Little %

Jasmine Noel Macklin

Myelle Shanese Mitchell

Sierra M. Morales %

Shane Daniel O’Neal

Madison Alaina Peek

Leopoldo T. Prieto

Jessica Quiles

Angel G. Rivera %

Alexis M. Rowlands

Mailien Tuniesa Scott

Patrick Michael Smith %

Sidney Marie Uscianowski

John David Vaught

Daniela M. Viera

Limari A. Viera %

Kira E. Walker %

Aisha Barbara Marie Williams

Johonn Emel Williams II %

Lynn Marie Williams @, %

Marquis Dushawn Williams

Bachelor of Arts

Rachel Janae Appell @

Alyssa Renee Arquilla #

Jasmine D. Bailey @

Cole Alexander Baird $

Charles Anthony Battaglia

Brittany Nicole Bayne @

Gianna Marie Bonace @

Tamia Lane ® Booker

Kayla Nicole Bornemisza

Sierra Marie Braddy

Benjamin Christian Brammer

Evelyn Irene Breda #

Karlee Payton Briceland

Cassandra Laurel Brooke #

Taylor Marie Brown @

Christa Ann Bupp #

Autumn Lee Burns

Nicholas James Celio

Grace Joan Christopher

Maisie Rae Claypoole $

Alexandria Jean Connors #

Caroline Denise Constantinovich @

Benjamin Eric Dalrymple @, *

Dylan Michael Dombi #

Sarah Marie Dooley $

Brian Duricy $

Seth Kamuela Ehasz

Jeremy S. Ferguson #

Antoinette J. Fuller

Theresanne Marie Garcia

Jordan Greier @

Cara Nicole Guidaitis $

Amanda Elizabeth Hall #

Jake Harrah #

Alicia Ann Herbert

Alicia Mobouass Herman @, *

Kaitlin Nicole Hersch

Nathaniel Joseph Higgins

Anna Maria Jadue

Anthony Charles Jasinski #

Christopher Adam Julian @, *

Paige Nicole Kern #

Jacquelyn Nicole Kerr #

Oliver A. Kish @

Courtney Elizabeth Kopacz

Joelle Lynne Lambert

Haley Jeanne Landers @

Brittany Leigh Lasko #

William James Latham $

Devante Savon Lemon

Jeanetta Nicole Lesko

Shelby D. Marken

Jalayah Patrice Martin

Amber McCollum @

Shawna Ann Merkich

Kelsey Ann Metzger

David William Mikesell

Alexandra Montaz @, *

Dean Anthony Moyer

Mohammad Fawzi Mujahed

Joshua Stephen Nauman

Agnes Nsam

Margaret C. Oblinger

Rocko Gaetano Pandice

Amanda Jane Parsons

Jenna Lynn Pavlansky @, *

Vincent J. Pecchia $

Anna Pszenny #, *

Lexi Elaine Rager *

Jamie Louise Rasor

Matthew John Rea #

Madeleine Rhoads

Amber Nicole Rogers

Luke R. Rueberger $

Samantha Jo Sakmar @, *

Mia Renea Shellow

Brian M. Smith

Caroline Renee Smith @

Anne Sopher $

Kevin T. Sowers

Robin Courtney Stears @

Nathaniel Paul Stokes @

Amanda Elizabeth Sutara

Noah Patrick Szabo @

Rachel Ann Tarr @

Stephen Anthony Viglio $

Randall Robert Walters @, *

Ray Edward Westhead @

Myreah D. Williams

Tiffany Marie Williams

David Harry Zaitzew #

William E. Zupko

Bachelor of General Studies

Noe Anabir @

Sylvia Denise Arias

Brandon Lee Baer

Evan A. Beachler

Rosaleena Mayla Beilby

Jill M. Bissett

Ivana Bogdanovska

Kyle James Boyd

Jacob George Brockman

Keilah J. Bryant

Fazson Jeremy Chapman

Vincent Robert Chirchiglia

Emily A. Cicconi

Cameron Cordelia Cooke-Murphy

Matthew Henry Dermotta

Michael Joseph Drajic

Suntierra La’Rae Dudley

Bailey Nicole Edgell

Morgan Ann Gorski

Andrew Michael Hacker $

Drake Daniel Hankins

Stacia Lynn Hayden

Nicole Jean Hazlett

Francine Hazy @, *

Bryan Headley

Rahim Rashaad Hython

Lisa Marie James @

Bryan Albert Jones

Jacquelyn Nicole Jupina $

William Andrew Keffler

Landon Ray Kline

Amalia Kostantas

Charles Francis Kunc

John Thomas Linkosky

Taylor Alyssa Long

Tylor David Loveless

Hannah Ruth Lucas

Payton Kendall Maurer

Toni Lynn McIntosh

Caitlyn Marie Minney

Kira Neef

Robin Dianne Neff

Haedan Justas Panezott

Ebony Lynn Patterson

Lavonte L. Powell

Renee’ Amiee Powell $

Michael Anthony Rosace

Joshua M. Rupe

Christian Edward Rusinowski

Emmy Lou Salvati

Nicole Alexis Sanfilippo

Sara Lynn Schneider

Matthew Michael Sevachko

Nicholas Scott Shelton

Margaret Lilly Shonce

Lisa Marie Slanina

Sonya R. Stalker

Bianca Unique Stearns

Deshon Adam Taylor

Derrick G. Thomas

Chandler Alexis Waldemarson

Ryan Louis Whanger

Cortney M. Young

Bachelor of Science in Applied Science

Katheryn A. Downie #

Emily Rose McLewis #

Jessica Anne Moore

Diondra Ann Reede