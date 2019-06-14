2019 YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY Spring graduation list
More than 1,500 students participated in spring commencement May 11. Because the list of Youngstown State University candidates had to be prepared in advance, it is tentative. The diploma, together with a certified transcript, is the proof of graduation. Honors are indicated by the following: @ for summa cum laude, # for magna cum laude, $ for cum laude, % with high honors, with honors and * for honors program graduates.
COLLEGE OF GRADUATE STUDIES
Doctor of education
Cara Ann Berg-Carramusa
Joseph Glavan
Jason Hall
Kristine Annette Hodge
Richard John Hoyson
Kimberly Sue Johnson
James Phillip Kalis
Christine M. Kohler
Katie Elizabeth Lyell Fallo
Melissa Kay Mlakar
Stephanie Lyn Morgan
Daniel Edward Oberhauser
Monyka Spencer Price
Christopher J. Rateno
Michael A. Ross
Patricia Marie Sveth
Valeria A. Tubbs
Terrie Eileen Turney
Pete Zagray
Doctor of Physical Therapy
Nicola Joseph Accordino
Rachel Alexis Ancell
Porsha Marie Barkay
Kyle Lee Bichler
Brian J. Boccieri, Jr.
Patrick Martin Bornemiss
Nicholas Eugene Bucci
Lydia Ann Corle
Zachary Charles Custer
Victoria Lane Ferry
Kristin Gabella
Kirk Williamson Gazdik
Lauren Christine Gin
James Andrew Krupko
Megan Marie Lieber
Zachary Thrasher McDivitt
Natalie Morgan Miller
Ana Maria Olguin
Troy Michael Parks
Bryce Mackenzie Phillips
Brenna Pinkney
Taylor Anne Rodenbaugh
Jascelynn M. Romeo
Ryan Scott Roush
Brandy R. Schumaker
Katherine Anne Sellaroli
Zachary Phillip Warner
Alexander Welsh
Education Specialists
Daniel Scott Bogue
Kymberly Ann Bowlen
Lindsy Nicole Cox
Kelsey Rose Demyen
Mary Antionette Gaudio
Alexis Nicole Paidas
Brittany Nicole Ruffo
Jo Ann Sicafuse
Julie Ann Sinkuc
Tyler Marie Syms
Master of Arts
Ernest Barkett
Dante Joseph Basista
Dominic Francis Carano
Allison Rose Centofanti
Kathy J. Cody
Anton J. Conkle
Shannon Ruth Coyne
Kaitlyn Marie Daff
Kaija Adele DiPillo
Theresa A. Dutton
Greta Frost
Derek Robert Gomez
Weiqi Huang
Adrianna Kristina Lamonge
Aaron Michael Loveless
Adam Metzger
Shane J. Morlan
Laura Katleen Roch
Jonathan Rupert
Jamie Lynn Sandine
Alysha Chmielewski Schall
Ayushma Shrestha
Drae Michael Smith
Mahmoud Ali Snedawy
Syeda Kanza Tanveer
Avery London Ware
Crawford David Warrick
Master of Accountancy
Marc Anthony Centofanti
Amanda Catherine Cutlip
Dante Fresco DeLullo
Christopher Michael Hammond
John J. Kempe
Eric David Lemmon
Sarah Mathews
Kelly Marie McHenry
Nicholas Patrick Parsons
Elaine Elizabeth Remick
Marcus Rivera
Sara Salman
Mark Shannon
Amanda Lynn Snowden
Alyssa Jo Testa
Alexandra Ann Wildes
Daniel Wood
Master of Athletic Training
Ahlam Mohamad Abdel Rasoul
Spencer Alexander Daddario
Alexis Elizabeth George
Shannon Rae Leghart
Michael Vincent Palumo
Raymond David Peters
Kara Louise Trella
Kelsey Ann Wallace
Christopher Brad Wilkins
Master of Business Administration
Thomas James Bakalar
Mark Axente Bleahu
Dina M. Casciano
Esteban Castillo
Martina M. Cook
Timothy Matthew Feeney
Ronald Carmen Fularz
Megan Anne Ghrist
Trent R. Henry
Krista M. Kirkpatrick
Nicholas Thomas Lam
Lacey Ann Madison
David John Mangus
Kenneth Lee McBride
John Andrew McGeary
Hamid M. Nawaz
Noah James O’Brien
David Paul Onder
Janet L. Potts
Terry Michael Powell
Sahar Hai Rehman
Paul A. Rich
Mariana Schenk
Olympia C. Scott-Feagins
Sara A. Seivert
Brigham Forrest Sloan
David Matthew Smith
Julie Christine Sole
Chunjia Sun
Kellie S. West
Andrew David Wolfe
Ujala Afta Wyne
Master of Computing and Information Systems
Mohammed Faraz Anwer
Rajvir Kaur
Arkish Ashok Shah
Chaitanya Tella
Master of Education
Megan Justin Ellcessor
Seth Gaines
Ayden Howell
Kayla Marie Johnston
Caitlin Renee Keaton
Jessica Erlene Knittle
Julianna Maria Lindenberger
Rachel Louise Malizia
Julia Marie Pilla
Brianna Marie Spencer
Master of Fine Arts
David Harold Belgrad
Bridgid Cassin
Sarah Ellen Ford
Kathleen M. Gallagher
Beesan Odeh
Amy Lynn Williamson
Master of Health and Human Services
Amber Lynn Dye
Bobbi Jean Frontino
Justin Andrew Hall
Cassandra Marie Hoyt
Nicholas George Kinnard
Jennifer Marie Leyko McGath
Christina D. Shuler
Qian Zhang
Master of Music
David John Colella
Rebecca Marie Enlow
Morgan Paige Frederick
Lindsay Nichole Heavner
Max Vincent Klauscher
Marissa Faye Lyerly
Marleen Ruth Ocheltree
Brandi Marino Perkins
Brandon Michael Perkins
Stephanie Zitkovich
Master of Public Health
Kassady Marie Carrier
Manon Shirley Djomani
Hebah Hussain
Alexa Packard
Richa Minesh Shah
Master of Respiratory Care
Kendra M. Barker-Poirier
Tori Lyn Heverly
Marquita M. Jones
Bethany Hope Reed
Emily Marie Taylor
Master of Science
Bernard Louis Adjei
David Arthur
Dalton Anthony Joseph Campana
Montana Joleen Churma
Jaynee LeAnn Corbett
Marcia Lynn Dinkins
Thywill Ettey
Jessica Marie Fox
Alissa Geisse
Kyle Gumble
Glynis Ann Herns
Alexander Domenico Huber
Seon Young Ka
Jessica Marie Kohut
Manasa Koirala
Christine C. Langer
Nathan Moffo
Jason Thomas Mott
Linda Magaly Munoz Cordoba
Francisco Oliva
Andrew Raymond Peters
Jonathan Duncan Sandoval
Anna Catherine Vietmeier
Joe Alexander Wilaj
Solita M. Wilson
Victoria Rose Wilson
Milica Zivak
Master of Science in Education
Madelyn Lou Annarella
George Philip Atkins
Jessica Marie Basile
Brian James Beck
Stephanie Lynn Brooke
Timothy Campbell
Ke Xin Chong
Darnelle Anastasia Clark
Zach Cramer
Katy Crismon
Autumn Mary Crump
Rachel Alexis Davis
Brandi R. DeJean
Stephanie Anne Demster
Kristen Marie Dota
Robinette H. Dotson
Joe Kerr Giffen
Marissa Marie Gray
Kari Elizabeth Hart
Myisha D. L. Jennings
Melissa Marie Jupp
Abigail Elizabeth Kunce
Erika Maria Laudermilt
Victoria Rose Magyar
Katie Ann Maloney
Kristina M. Moff
Hannah Mary Petrosky
Paul L. Rainey
Shalon S. Salters
Tanna Marie Sebrell
Stacie Shepard
Katie Rosemarie Stack
Jacquelyn Stevens
Mary Beth Townsend
Abigail Leigh Walkama
Emily Elizabeth Walker
Scott A. Weimer
DaJuan Marquis Williams
Lincoln N. Williams, Jr.
Kristyn Amber Wolf
Master of Science in Engineering
Brittany Logan Austin
Mark Richard Blanco
Patrick James Bollinger
Lei Chen
Edward Cudjoe
Ekaraj Ghimire
Alex T. Gipple
Derrick Jeffrey Houston
Mehmet Akif Nalbant
Sai Bhargav Naredla
Mihir Vinodbhai Patel
Yash Nipun Trivedi
Kuldeep Ashok Yeola
Master of Science in Nursing
Alyvia Marie Allegretto
Caitlin Nicole Beil
Molly Catherine Corlew
Leila Creatore
Brianne Marie Doran
Kaitlyn Marie Durina
Beth Earles
Victoria Elizabeth Farris
May Chau Tiet Gresko
John Michael Jerome
Staci Marie Medved
Vincent Edward Mikula
Hilary Brooke Minton
Bridget K. Nance
Chelsea Joline Semple
Debbie Lee Walker
Master of Social Work
Shannon Mae Adams
James Richard Baluck
Anna Katherine Brewer
Jacquelyne J. Bryner
Kimberly Carolyne
Alex James Chick
Kristen Paige Coonce
Sarah Coy
Nicolas Mason Dean
Robert Eugene Del Vecchio
Caitlin Marie Doris
Catherine Marie Dye
Alexander Stephen Earp
Jason Matthew Elliott
Kayli M. Ezzo
Tabitha Christy Fitz-Patrick
Amy Glinn
Elizabeth Anne Hall
Holly A. Hill
Ronda Denise Hillman
Dionte’ LaShaun Hoyle
Ivan Jagersky
Michelle Rose Janosik
Shay Kahani
Ashley Irene Krupa
Terri L. Laborie
Miranda Sharelle Lackey
Dayesha Aileen Lomax
Elizabeth McKnight
Benjamin Thomas Meardith
Cheryl L. Mullet
Rachel Ann Murray
Richard Wilson Oliver
Te Ona Parker
Melinda Nicole Posterli
Andrea Lee Precurato
Jamila Ebony Provitt
Brittany J. Shea
Lori Ann Shelby
Julia Rae Smiley
Jessie Lynn Smith
Evelyn M. Snipes
Chris Ebony Spencer
Brittany Ann Thomas
Patricia Ann Trennel
Phyllis Nadine Vencius
Eryn Nicole Vinci
Jennifer Elizabeth Vittek
Steven Michael Whitely
Jessica Janee Williams
Courtney Lynn Yavorsky
WILLIAMSON COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION
Associate of Arts
Naomi Marie Emerick
Faith Rose Gaffney %
Dominic Anthony Garuccio %
Zachary Cole Lias
Michael Napolitan
Caroline Francis Rohal %
Kevin Lammond Stillwell
Bachelor of Science in Business Administration
Hannah Catherine Adams
Vanessa M. Adams $
Layla Mohammed Albather
Hamad Abdullah Aljadaan
Mohammed Alkhateeb
Dylan Michael Anders @, *
Andrew Michael Applegate #
Ramsay Amir Bagheri @
Kamaal K. Bartlett $
Trenton Jared Beechy
Amir Tariq BenDaali
Kamlie Eleanor Beshara #
Sylvia Nicole Billiris
Jaclyn Maria Bionci
Joyce Elaine Bissell
Billy Evan Blaze @
Christina M. Bondi #
Brittany Nicole Bordell
Morgan Laura Buckley @
Jamie Lynn Burns
Adam Robert Calhoun
Dominic Lyden Caracozza $
Anne Dominique Carbon @
Deanna Taifengqing Cassidy #
Jillian Jenna Chahine
Mario Chance
Tony James Chiarello $
Ashlyn Lee Chieffo $
Michael Louis Chiovitti $
Emilee Marie Chlebus $
Carly Nicole Chopp @
Zachary Tyler Chuey $
Jacquelyn Suzanne Cicozi
Jennifer Marie Cogar
Noah Cole @
Christina Rose Cooper
Zach Cossack
Megan Nicole Creager @
Tyler M. Crockett $
Zsanett Csado #
Yossef Dahan $
Kip Charles DeShields
Connor Patrick Delahunty @
Louis M. Derloni $
Michael Girard DiFabio
Akil Drake
Joey Durkin
Reem El Chammas
John Michael Evan
Todd Charles Fabian
Autumn Lee Feo $
Nicholas N. Ferguson $
James Field
Haley Ann Fisher
Carlie Elizabeth Freeman #
Eric L. Freeman
Lucas Edward Garland #
Tamra Jean Garrity $
Dominic Alexander Gentsy
Cory Robert Groner
Marcy Ann Grossen #
Aimee Lynn Gysegem @
Jason Matthew Hakes
Shroog Mohsen Hamouda $
Robert Justin Hayes
Anna Therese Henkels @, *
Amelia Jo Hoffman $
Joshua C. Howard
Emily May Huggins @
Aleah Kylan Hughes @
Kelly Anne Hyden
Allison Iorio
Breanna Marie Irwin
Amy F. Jackson
Artur Jagusztyn
Mark D. Jenkins
Liam Ian Jones
Alyssa Nicole Kapics
Grace Anne Kennedy @
Thomas Emmanuil Klimis
Nicholas A. Krohn $
Samantha Marie LaRose $
Emily Anne Lampe @, *
Evan Matthew Landgraff @
Dylan John Latone
Jared Michael Latone
Brian Andrew Logan
Kayla B. Luonuansuu
Abigail M. Lyon #
Amanda L. Macinga @
Maria Mancini
Samuel M. McGuigan
Jason Vincent McQuown $
Evan Scott Mellone
Brandon Lee Mellott
Justin Edward Metzel @
Matthew James Milligan $
Nicholas James Morchak $
Maria Elisabeth Moschella @
Joshua Ryan Mounce $
Matt Nelson $
Gavin Thomas Nicol $
Hannah Arlene Nischwitz @
Haley Elizabeth O’Connor $
Domenic Anthony Pagano $
Jenna Corll Parkany $
Raymond Edward Penny III
Jordon Stephen Peterson $
Dominic Joseph Petrony #
William Phillips III
Rachel Elizabeth Popovich #
Rebecca C. Poulson
Anthony M. Prestopine
Anthony Edward Ricciardi $
Jacob Lee Roemer
Jodi Christian Rucker #
Austin David Sambuco $
Morgan Renee Sanner @
Corey Michael Savric $
Zachary Michael Shaffer
Connor Douglas Sharp
Kenneth Reed Shick
Rachel Noelle Shipp
Alexander Thomas Shortreed
Mazie Elizabeth Smith #
Markella Spirtos $
Cameron C. Tareshawty @
Darion L. Taylor
Taylor Marie Thomas $
Eric Joseph Thut
Lucas David Tolson #
Benjamin J. Toomey
Amy Lynn Wells
Sydney Taylor Wells *
Jordan Mackensie Williams
Kyla Nicole Williams @, *
Sarah Elizabeth Williams
Whitney Grace Winch
Daniel John Yergan #
BEEGHLY COLLEGE OF EDUCATION
Bachelor of Science in Education
Alexis Katherine Bable $
Zachary Baciu #
Hailey N. Black
Breanna Taylor Blackey #
Dana Marie Blank @
Stacey Leigh Boccieri @
Diana Maria Bodrogi-Podoaba @, *
Katie Lynn Bogdan
Gerald Louis Booze $
Luke Fusco Borsody $
Christa Lorene Buckler
Holly Marie Burgdorf
Amanda Leanne Burrows
Michael Craig Calderone
Mariah Lynn Carbone @, *
Patrick Mark Carden $
Jennifer Cardona-Cohen $
Kayla K. Chismark
Brady James Clark I #
Briana Nicole Cline @
Gabriella Janine Cotto-Ramos
Shaina Lee Cowell #
Jonathan Robert Creed #
Andrew Lee Crisp
Michael Kenneth Dahmen
Erin Katherine Dando $
Dylan Michael Dombi
Chessie Samantha Donini #
James Ryan Dudley @
Thomas John Ericksen @
Debra Lynn Fabian @, *
Bryce Matthew Franken
Brianna Gall
Nicole Alessandra Gelonese @
Melissa Ann Gibbs
Kaitlynn Marie Goldner #
Ty Johnathan Graham @
Eric C. Grow $
Tyler James Halavick
Braley Lynn Hale @
Alyssa Julia Harkins @
Caitlin Nicole Hruska @
Jessica Leah Hyde #
Anna Maria Jadue
Abby Elizabeth Kenski @
Levi Jordon Kunselman
Natalie Lynne Lacich @
Hannah Elizabeth Klim Lavelle #
Jacob Connor Lipkovich #
Erik Alonzo Little #
Christy Deibel McLaughlin
Alexis Kathryn McMahon
Michael James Minnie $
Jacob Ryan Moffo #
Rakiesha Monique Morrison
Terra Leigh Mullins $
Brielle Marie Nocera @
Shayla Ariana Padilla #
Lauren Nicole Paolucci @
Andrew W. Pleso @
Thomas Stephen Rebraca
Jenifer L. Riedel
Adam Michael Rivello #
Sierra Ross
John Steven Rozum #
Melanie Rose Rucci
Danielle E. Sample $
Madalyn Rose Sanders @, *
Lauren Margaret Schlueter @
Tina Marie Shaffer
Ryan J. Smith
Scott Smith
Dawn Nicole Stewart @
Maria Patricia Stratis @
Hunter James Thomas @, *
Matthew August Williams @
Haley Patrice Wilson
Taylor Kristen Winebold
Brooke Christine Zackasee @
Jodi Elizabeth Zell @, *
COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS
Associate of Applied Science
Travis Parker Baxter
Adam Paul Bodendorfer
John Edward Coldsnow
Dennis John Dellinger
Shane Curtis Gaskill
Raymond J. Griggy III
Joseph Nicholas Kolesar
Charles Todd Liccardi
Jack Joseph Marshall
Ryan James McKinney %
Louis A. Morocco
Michael James Morocco
Todd Alan Orr
Justin Paskel
Jairus Westin Pettis
Chester M. Potts IV
John H. Powell
Elias G. Rafidi
Andrew Xavier Rauch
Kenneth Allen Ruble
Joshua M. Rupe
Michael Anthony Sammarco
Alan James Slavic
Richard Lee Snedeker III
Joseph Andrew Sneizik
Justin Edward Somerville %
Noah John Emerson Sturgeon
Brayton Douglas Taylor
Jacob William Ward
Nathaniel Lee Wilson
Albert Edwin Yates
Benjamin Joseph Yereb %
Associate of Technical Study
Vincent James Albertini %
Nicholas William Anderson
Rocco Paul Fonce %
Misael Antonio Torres Giboyeaux %
Hayden Christopher Kristophel
Sean Peter-Francis Loedding
Austin James Oates
JaRon B.D. Oates
Graham McGrail Parr
Noah R. Tomallo
Kenny Merle Womer
Bachelor of Arts
Brennen Mathew Baker
Rachel Renee Briach $
Tavaray Karim Carr
Hallie Jo Duarte
Nicholas Peter Karousis
Destiny L. Patrick
Michelle Nicole Reese
Kayla Nicole Rektor #, *
Ryan Lee Sullivan $
Bachelor of Engineering
Mohammed Abdulgader
Rana Raed Abu-Hashim $
Bashaer Abdulraouf Al Hubail
Ibrahim Riyadh I. Al Qanber
Fawaz F. Alazemi
Abdulaziz S. Alazmi
Yousef Mohammed Albouq
Abdullah Aldawsari @
Abdullah Saeed Aldossary
Mohammad A. J. S. N. A. Aldousari
Mohammed Mousa J. Aleid
Ali Maki A. Alessa
Jafer Mohmed A. Alessa
Alaa Alfaraj
Khalifa Ziad Alhaji
Mesfer Jufain Alhajry
Sohaib Hani Alhalaybeh
Amr Alhattami
Abdulrahman Aljuhani
Abdulrahman Alkaabi $
Omar Alkandari
Mohammed Ali Alkhaldi
Hatim Suliman Almuhanna $
Ahmed Jamhoor Almussali
Fahad Mohammed Almutairi
Majed Khaleel Almutiri
Mohammad Adnan Alnakhli
Abdullah H. Alotaibi $
Fahad Rashed Alotaibi $
Hamoud Aasr Alotaibi
Faisal Saeed Alqarni #
Nasser Mesfer Alrasheed
Faisal Sami Alsaihati
Ali Hasan Alsaihaty
Hussain Issa Alsairafi
Ibraheem Mohammed Alshallali
Kenneth David Anderson $
Jessica A. Augustine $
Zachary Edward Baird
Muneer Idris Barnawi
Andrea Christine Beck @, *
Jonathan Earl Bennett @
John Robert Berndt @
Maura Catherine Bianco @, *
Michael Robert Bianco
Nickolaus Paul Black
Heather Dianne Blake
Emili Mary Bonanno $
Jordy Botuli Bongungu
Nicholas Borucki $
Scott Breese
Matthew Eric Bright $
Marisa Nicole Brletic
Evan James Brown
Kelcy Lea Brown
Luke Alexander Bucey *
Patrick Joseph Campoli, Jr. $
Jose Enrique Cardenas
Thomas Scott Carnes @, *
Michael J. Carney #
Joseph James Caudle @
Trenton Morley Cersoli #, *
Nathan P. Cesene
Daniel Frioni Christenson #
Samuel C. Clarke
Kaleigh Macia Dargiewicz
Caleb James Burton Daum
Samuel Isaac DeSantis
Dominic Salvatore DiIullo
Elise M. Eckman @
Kori Jule Edwards
Sage Christian Edwards $
Gregory Jacob Emrich
Brittany Wynn Engel
Travis Esterly
Stephen Wilson Fehl
Mark Thomas Feigert @
Michelle Kathryn Fleming
Joshua R. Fromel @, *
Montana Joy Gessler @, *
Kevin Michael Gobleck
Michael Walter Good
George Thomas Goranitis
William Carl Graham #
Anthony Richard Gresko @, *
Philip Adam Gryskewicz
Brandon Austin Haldiman #
Salman Mohsen A. Hamouda
Patrick Terrence Hanagan @
Samuel Richard Hank $
Marcus A. Harden $
Jason William Hardy
Evan Matthew Harris @
Ryan Andrew Harris
Ramon Antonio Hernandez Arias
Emma Joy Hetson
Matthew Hetzel $
Kelly Ann Holleran @
Minhaz R. Jisan
Nicholas Scott Johnston
Erin Caitlin Kennedy
Douglas Frederick Kephart @
Kathryn Jean Kessler #
Mohammed Majeed S. Khadum
Mathew Allen Knepper
Richard Robert Koewacich
Nicholas James Kovach #
Bridger A. Kowalczyk @
Derek Leonard Kozlowski @, *
Frederick Nicholas Kreitzer
Ahmed K. Lababdeh $
Matthew John Lawson #
DeOnte Marquis Layton
Charles Eli Lengyel
James Liakaris
Jacob Kyle Lineberger
Charles J. Lynagh #
Vincent A. Mancini
Matthew Robert Mangapora $
Craig Patrick Martin
Nicholas Andrew Martin
Andrew Michael Mathews $
Mark Allen McCloskey $
Richard Clay McCullough $
Joshua David McGoogan @
Zachary Robert Merkel
Chase Richard Moretti
Derek James Morrison
Jonathon Alan Mudrinich
Khadijah Anisaa Yaminah Ndoye
Kimberly Ann Nutter
Justin Alan Oaks $
John Robert Oehmler
Anthony William Onderko #
Nico Alexander Pagley
Tyler Robert Pagley
Michael John Palagano #, *
Anthony John Pasquale
Richard Austin Patterson
Jared Vincent Patton #
Marc William Peoples
Austin William Phelan
Christopher Riley Pipoly
Matthew James Platt
John Mark Prebonick @
Wesley Adam Pringle
John Anthony Puglisi $
Austin Kayvon Razavi
Leo Anthony Reardon #
Brandon Marquise Rhodes
Mary Ritter #
Kayla Marie Rozzi
Nicholas Joseph Ruscitti, Jr. #, *
Heather Bonne Sabella #
Eric Richard Sabo
Mackenzie C. Scrocco $
Mason Parker Shaulis
Nicholas J. Sherock #, *
Nicholas Alexander Siguenza
Andrew Reed Skiba
Tanner David Robert Spencer
Cole Edward Stanich
Megan Jean Stelpflug @, *
Shaun Duprea Streeter
Alan Mark Summers @
Rudolph Nicholas Tepsick @
Jason Scott Thomas
Nathan Thomas
Alex Lewis Thompson
Taylor WilliamTownsend #, *
Melissa Rachel Trnkus $
Joseph A. Valentini, Jr. @
Jared Allen Vanasdale @
Efrain Rivera Velez #, *
Manuel Kovalchick Veloso @
James Brett Verlotte $
Robert Andrew Watkins #
Kyle David Williams @
Justin Travis Wisenall
Brian Lee Wolfe
David William Wolfe
Farhan Aftab Wyne $
Alex Joseph Yourchisin
Bachelor of Science
Bruno James Abersold @
Buker Abuhashim
Maria Andrada Achim $
Angie Ineh Akpoji *
Hamza Yousuf Ali #
Ashley Jordan Amendol #, *
Kelley E. Barnes
Anthony Earl Bennett $
Seth Jonathan Brine $
Frank Michael Castro #
Richard Michael Chahine @
Karina Anne Conner @, *
David Christopher Cooper
Madeline Cope #, *
Thomas Robert Couche III $
Dominique M. Cox @
Jacob Michael Croach
Jacob Andrew D’Antonio @
Prapti Dalal @
Dante Michael DeChellis #
Michael Dominic DeLuca
Nicholas Joseph DeLucia $, *
Timothy William DelPiero $
Nizar Christian Dergham @
Patrick Timothy Donegan #, *
Emily Anne Dougherty $
Brian Duricy
Sara Elizabeth Durr
Gabriel Durrant
Elise M. Eckman *
Sage Christian Edwards
Daniel Jacques Eid $
Richard Barry Elrod
Jordan Theresa Fain #
Derek James Fickes @
Alexis Rae Fisher #, *
Max Pearson Fisher
Saimanthra Ganesh @, *
Alex Scott Getz
Haley A. Gianfrancesco #, *
Ramandeep Singh Gill *
Hannah Marie Girgis #
Jordan Victoria Hando
Jake Harrah *
Lauren Nicole Harrold @
James DeWitt Hayes $
Hannah Vivien Haynie #, *
William Grant Henrich
Aaron Joseph Jackson $
Kelsey Alexandra Johnson #, *
Dragan Juzbasich
Sneha Reddy Kandi @
Sumeet Kaur @
Andrew Jacob Kemme @
Ahmad Saad Khaliq
Isna Hira Khaliq @
Isabel Marie Kiko #
Daniel John Kopycinski $
Nicolette Maria Kreatsoulas $
Caleb Joseph Krlich #
Sonia Singh Kshatri @, *
Ashley Lauren Labatte @, *
Ashley Hope Lemasters
Domenic Anthony Leo
Giovanna Rose Leone @
Jordan T. Long #, *
Robert Yan Long $
Judah Matthew Maendel
Chase Alan Marcum
Kelly Marie Martinko $
Nicholas Eliot Matsukas @
Paloma Grace Matthews @
Jacob William Mauk $, *
Isabelle Hope Mawby #
Christopher Patrick McFarland @
Sarah Lillian Frances McGregor $
Cole Patrick McKenry $
Rachel Elaine Miketa $
Shannon Miller #
Jerry J. Mims
Ashwin Mishra @
Dakota Martin David Morgan
Ryan M. Mrofchak @, *
Athulya Murali #, *
Khang Le Nguyen
Firaus Odeh
Noah James Orndorff
Levi Matthew Paldino @
Steven James Pappadakes
Matthew David Paull
Marina Rose Pavlichich #, *
Brandy Pokua Peprah
Nicholas Patrick Piccirillo @
Anthony Joseph Porrazzo
Tyler John Poulakos *
Lexi Elaine Rager *
Yusef Maher Ramahi
Janessa Domonique Rich $
Stephanie Anna Rivera @, *
Briana Rae Schumacher #, *
Christian Kyrillos Seif @
Manan M. Shah @
Wyatt James Simmons $
Taylor Renee Smith
Hayley Caitlyn Spalla $
Neha Srinivasan $
Bryson James Stemock @
Martin Daniel Strong #
Collin John Sullinger #
Ryan Lee Sullivan
George Abraham Tabet
Nicholas James Tancabel @, *
Caitlyn Lee Trebella $
Melinda Sue Trimmer @
Daniel Alan Valentine @
Bailey Lynne Varga *
Robert Wayne Voland @, *
Melanie S. Walent
Theodore Franklin Weber @
Logan Matthew Payton Weinreber #
Dylan White @
Abdel-Ruhman Said Yusuf $
Jordan Lawrence Zackasee @, *
Bachelor of Science in Applied Science
Jacqueline Marie Acierno
Ivan Adu-Poku
Aaron Nathanial Ailes
Abdulrahman Ahmed Alhathal
Gregory Alper $
Mustafa Ali Alyousef
Michael Z. Aras
Samantha Lynn Atkinson $
David Nathaniel Beaver $
Lucas Charles Bevacqua
Ronald Victor Brewer III
Stephen Robert Brown
Justin R. Burnett
Haleigh L. Combs
Bryan C. Cook $
Chakiel Elant Crumsey
Adam Barrett Cunning
Joseph Michael Cunningham
Edward Michael Curran
Theodore Vergil Denney
Jeffrey Alfonso Duarte
Levi Benjamin Dunlap
Jordan Scott Ebert
Bassem Yasser El Mekawi
Andrew Joseph Feil
Ryan William Fleming
Zachary Leyland Flynn
Aaron Scott Freed
Ryan Michael Fry $
Amanda Nichole Gross
Nathan Scott Hanson
Rachel Marie Hart @
Aaron Michael Hoffman
Brandon Allen Homan
Hope Victoria Hrabowy
Samuel Lee Huff
Nicholas Kenneth Huggins
Jared Daniel Jarvis $
Justin M. Knepper #
Shane Michael Kuhn
Brandon Anthony Lalama
Jesse Samuel Liga
Andrew M. Limbacher $
Danielle Elizabeth Lough @
Ethan Tyler Mackell $
Jordan Mackey $
Jacob Franklin Marquis
Matthew Robert McCoy
Angela Marie Melia
William E. Miller
Gino Antonio Minniti
James Michael Nedrich $
Mathew S. Perry
Andrew J. Prokop
Samuel David Ranttila #
Jeremy Michael Schneider
Kevin Lee Schofield #
Nicholas Arthur Sheely
Andrew James Skladanek
Brady Alan Sklenar @
Patrick C. St. Pierre
Kyle Allan Stratton #
Daniel Louis Verrico
Timothy Lee Vinkler $
CLIFFE COLLEGE OF CREATIVE ARTS AND COMMUNICATION
Bachelor of Arts
Noah Joseph Acierno
Keliali Zion Adissem
Joseph Albert Anastasia
Dawan Laniel Britt
Jordyn Marie Butler
Jessica Marie Cann @
Ethan J. Cetina
Sarina LaMera Chatman
Christopher Michael Colella #
Megan Marie Crees @, *
Donald F. Dempsey III $
Khayla Arianna Durah
Mason Geoffrey Edmunds
David R. Ford @
Thomas Joseph Franken #
Hailey Lynn Gelzheiser $
Jasmine S. Graham
Alison Taylor Green
Regan Marie Guzik @
Tessa Ann Hall @
Darren Michael Heaberlin
Alexander Jacob Herdman
Brittany Ann Hoskins #
Kathleen Elizabeth Howells #
Isaiah Jefferson
Rachel Nicole Jones
Alyssa Kidd @
Suzanne Michelle Koziol
Maria Cristina LaRocca
Jancarlos Lebr ≥n
Chrispin A. Lee
Kyra Danielle Lowery
Christopher W. McBride
Michael Patrick McKenzie $
Samuel A. L. McNeal
Samantha Jane Mitchell @
Tanner Joseph Mondok $
Samantha Nicole Moore
Marah Jane Morrison
Victoria Leigh Murray
Maleri McKenzi Noble
Jared Peters $
Morgan Lin Petronelli
Sarah Elizabeth Podolan $
Lindsey June Pratt
Quinn T. Puskar
Alicia Crystal Lyn Reed
Jade Eliza Reese $
Victoria Jane Remley #
Vincent Anthony Rich
Luis Michael Rivera
Jenna Rose Roesch @, *
Dia Devine Scruggs
Anyssa L. Sharpe
Micah R. Smith
Savon M. Smith
Evan Thomas Standohar #
John Patrick Stran #
Dasia Niche’ Suesberry
I’yonna Malayshia Taylor-Smith
A’Sha Denise Thomas
Alexis Nicole Timko #
Maia Catherine Totterdale #, *
Laura Noelle Vereb #
Edward Thomas Whitfield
James Anthony Zagorsky
Bachelor of Fine Arts
Christopher Michael Andrews
Anthony Joseph Angelilli
Kasey A. Badgley $
Mandolin Jean Bell
Mia Tatyana Col ≥n @
Duane Leroy Davis II
Rachel Elizabeth DiCioccio
Jessica Dora Hirsh #
Jennifer Lee Hovis
Katie Lynne Jones
Jacob Randall Kohler
Craig Michael Miller #
Makenzie Jo Moorman @, *
Cassandra Lynne Roth
Lydia Jobeth Tarleton @
Anastasia Rose Truby $
Ashley Nicole Vaughan
Vincent Anthony Village
Bachelor of Music
Angela Nicole Buzzacco #
Cayla Tarran Conrad #
Eric M. Dregne
Nicholas John Frank @
Christie Marie Hrdlicka @
Shaun Anthony McCune @
David T. Ottney #
Effie Mia Starheim $
Mason Alexander Taylor #
Francis Karel Toncar $
DR. DOMINIC A. AND HELEN M. BITONTE COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Associate of Applied Science
Rosaleena Mayla Beilby
Jeremy Jon Blackson
Amelia Lynn Deraway %
Sabrina Constance Douglass
Aleia Ariel Durah
Ahlam Foad Esmail
Amber Ann Fry
Nicholas Andrew Graf
Siobohan Nakittah Hallman
Stacia Lynn Hayden
Michael Ray Helmick
Jenna Ann Maurice
Ramon Luis Christopher Natal
Jacqueline Pemberton
Nicole Alexis Sanfilippo $, %
Jeffrey David Shaughnessy
Sarah Bryanna Walker
Bachelor of Science in Applied Science
Shea Caroline Adams
Dina Nicole Antoun
Jack D. Arnold $
Elizaveta Sergeyevna Azeeva @
Mytia Dawn Barker
Kahlea Jessie Barricella #
Brielle Barth
Brian Robert Bates
Allison Nichole Bator #
Taylor Christina Beshara
Rachel Helena Bielecki
Kylie Marie Bishop
Alexa Nicole Bodine @
Sarah Anne Boyd
Samantha Marie Boylen
Bryan Mathew Briones #
Maxwell Tyler Brooke #
Danree Kordon Antonio Brown
Eara LaJuane Brown
Jordan D. Brown
Katelyn Ann Brown
Sara Rose Bugos
Alena Anastasia Burzynski
Gina Marie Cackovic
Christopher Ryan Ceccardi
Danielle Renae Cicchi @
Ericka Christine Clark
Garrett Edward Connors $
Brandon Mathew Cortez
Miranda Rory Cox
Amy Marie Crisp $
Monica Mary Crowe @
Myia Nichole Crum
Gianna Davila $
Brittany Lynn Davis
Danielle Elizabeth Davis $
Stephanie Marie DeMain @
Natalie Anne DeVincentis $
Corinne Lee DiCesare
Kelly M. Dickson
Samantha Elizabeth Dilts
Gino Joseph DiVincenzo
Marilyn Rae Douglas $
Jenelle Rae Dunkel #
Eric Andrew Dunn
Rachel Lynn Ellis
Erik Christopher Engartner @
Erika Marie Evans
Curtis Fercana
Alex James Ferenc
Jessica Lynn Ferguson @
Anthony Paul Francione $
Jonathan David Francis
Tara E. Plevniak-Fusco
Tiffany T. Gamble
Megan N. Gates #
Maggie Paige Glaros #
Michelle Campbell Golladay @
Brianna Nicole Grande
Gina Marie Greenaway
Haley Nicole Grimwood #
Ashley N. Hannah #
Brooke Nicole Hassen
Kyle Robert Hegedus @
Jeremy Scott Helscel
Alexander Joseph Hillier
Christopher Aaron Hillier
Heather Leigh Hively @
Kathrine Lynn Holmes
Dionne M. Hooks
Madyson Sue Hornbeck
Myrisa Jan Hornbeck
Pratima Ingnam #
Troy Alan James
Alexis Lu’An Jayne @
William Matthew Jenkins, Jr.
Brian Matthew Johnson
Samantha Victoria Johnson #
Jasmine Denise Jones
Ja’Nay Alexus Judge
Christopher Michael Kenney
Allandra B. Klein $
Mark Anthony Kohut
Tiffany Elizabath Komara
Daniel O. Kwarteng
Anthony Joseph LaBerto
Mara Lallo @, *
Paul Anthony Latell
Brittney Renee Lay
Alexis Nicole Levonyak $
Shannon Colleen Linberg
Carly Rae Liptak
Ritah M. Maalouf
Trinaise Labrae Maddox-Suddith #
Nicholette Michele Maderitz $
Sophia Lucille Mancini #
Drake Ryan Marinelli
Jordyn Lynn Markovitch
Zachary Daniel Marr @
Emily Francis Marsico
Tevin Dashun McCaster
Gage Michael McCracken
Kyle Joseph McCree #, *
Shon James McNeal
Brenna Anne Milankovich
Allison Nicole Mizgorski
Dominic Thomas Moltchan
Brandon Lee Mosley $
Nour Khalid Moufid $
Megan Elaine Mraz
Jennifer Lyn Muhlenkamp @, *
Austin James Munno
Tarik Muse
Gianna Marie Napoli
Desiree’ Nieves
Michael Thomas Notar @
Margaret C. Oblinger $
Ashton M. Owens
Daniel James Pape #
Nikolaos Alexander Pappas
Willie Stephon Parker
Samantha Elizabeth Peak #
Alexa Pospiech
Vicky Lynn Pregi
Taylor Madison Rafferty
Sayedah Iman Rashad
Elizabeth Recchia #
Patricia A. Remillard
Jennifer Ruth Rennick
Vicky Marie Rivera
Julie Kathleen Rocco
Stephany Rodriguez
Michael Lee Rose
Richard Paul Rossi
Corey Thomas Saluga
Michael Louis Saverko
Tatyana Reshel Schofield
Mark Allen Schuler #
Vicki Jo Sexstella
Jessica Lorraine Shively
Ashutosh Shrestha
Matthew Scott Smith
Nicole Catherine Sok $
Matthew John Sowers
Kendall Cecelia Sparks
Kenneth Zachary Spencer
Paul William Spondike
Miranda Rose Stark
Logan Nicole Sullivan #
Lindsey Marie Swanson @
Jenna Marie Taipale
Sylvia Veronica Taunt
Lily Elena Testa
Hannah Marie Texter
Paige Ashley Thompson
Thomas John Thompson #
Amanda Lynn Tuscano $
Hunter Ann Urmson @
Sherry A. Van Dyke
Sarah Marie Varcolla $
Celina Raquel Vidman @
Lauren R. Walsh
Jasmine Monique Warren
Jason Paul Webber
William Rodney Wells #
Tyler James Wessling
Taylor Amanda Wilson #
Anne Winch
Mallory Renee Wirth
Jayvonne Leigh Wright #
Christopher George Wrona
Obed Gyasi Yeboah
Alana Grace Zajac
Bachelor of Science in Dental Hygiene
Sarah Kathryn Blinn
Rachelle Elizabeth Calvin $
Courtney Ann Conway
Natalie Nicole Danko
Rachael Marie Delmonaco
Simona Dignan #
Kristen Hoffman $
Haley Michelle Hunter
Gelila Kassahun Kebede #
Sabrina Danielle Klink
Renee Marie Louk
Shamira T. Maley
Bre’Ona Jeanenne Martindale $
Michelle Nicole McNally
Rachel Catherine Murray
Katie Lynn Oswald #
Nina Marie Petro
Marissa Lynn Phipps $
Kayla Amanda Pocza
Kiersten Elise Rader @
Rachel Krystine Richards @
Karleena Iris Spickler $
Brittany Rose Tice
Isabella Louise Williams
Bachelor of Science in Nursing
Philip John Aggarwal
Joseph Thomas Andrews III
Madison Lyn Aranda
Michael William Audi
Angela Marie Babcock
Sara Breanna Bancroft
Danielle Michelle Beil
Alexis Patricia Beltran
Indiya Monye’ Benjamin
Carly Jeanne Berlon #
Alyssa Nicole Blosser $
Marissa Rae Buchenic
Morgan Rae Buchenic $
Meredith Ann Cavour
Rachel Melissa Crawford @
Lisa Anne Cribley
Colton Lionel Crissman $
Turner Eugene Curry
Danielle Maria D’Amato @
Rosemond O. Darkwa
Annamaria Joy DelGarbino
Alexis S. DeSantis
Amanda R. Doran
Thomas John Duffy $
Jayden MacKenzie Dunn @
Timothy Addison Erskine
Yazen Amad Esmail
Madison Mae Evans $
Ashley M. Fagert
Alesha Marie Fulton #
Olivia Nicole Gerke @
Caliope Elizabeth Gialousis
Jamie Nicole Giambattista #
Francisco Gonzalez $
Macy Celeste Goodman
Michael Guterwill
Joel Alexander Hake #
Shayna Leigh Hamilton
Denise L. Haynes
Ian Thomas Hileman
Shallon Tennille Johnson
Shavon Taylor Johnson
Tracey Ann Kaufman
Marium Khan
Cheyenne Raven Kirkwood
Cassandra Lynn LaRose
Natalie Elizabeth Laurence
Ryan Alan Leasure
Shauna Renee Letcher
Daniel J. Liptak
Aneeka Z. Majeed
Kimberly Loren Masone
Stephanie Meaghan Mayor
Mara Angelica McCauley $
Angela Maria McCue
Meagan Elizabeth Mills @, *
Madison Marie Mistovich
Jennifer Rachel Mound
Kimberly Jo Muccio $
Caitlin Marie O’Hara @
Alayna Marie O’Rourke
Jayme K. Pakalnis
Ariana A. Pasqual @
Alexa Jane Pasquale #, *
Sydny Alexis Paul
Danielle Marie Pelini $
Lucia Marie Petrus #
Nicole Lynn Redmond
Brandon Walter Rigelsky @, *
Tarah Ellen Rinehart
Nicole Catherine Rodomsky #
Christopher Troy Ross $
Anthony D. Scandy
Taylor Raschel Seitz @
Vincenzo Salvatore Sferra
Brent Charles Skall $
Melanie Jane Smith $
Adam Joseph Sniezek #
Kaelyn Alexis Snyder $
Ericka Nichole Taress
Gabriella Rose Thomas
Gulay Toslu #
Jennifer Nicole Traine
Aliyah A. Tullis
Chloe Maria Vendemia $
Amanda Marie Verterano
Jacob Robert Wagner
Melissa Lynn Walko
Alexandra Nicole Watkins @, *
Taylor L. Watson @
Shelby Lynn Welch
Shannon Renee Whited
Laura Jean Williams
Brianna Taylor Wise
Ashley Renee Wolanzyk @, *
Joseph A. Wrask
Hannah Renee Yeager @
Ana Isabella Zarlinski
Alyssa Jo Zorzi $
Bachelor of Science in Respiratory Care
Safaa Ali A. Alakrawi $
Shirley Marie Bolen
Amber Marie Cavender #
Samantha Marie Dawson #
Danielle Marie Forgony
Stefanie Michelle Freeman
Erin Ashley Johnson $
Helen Mei
Amy Michelle Pellegrini
Mackenzie Love Stevens @
Nicole Marie Swancer
Bachelor of Social Work
Constance C. Amstutz @
Hannah Elizabeth Bass @
Nia Joi Beulah #
Mason Christain Boano
Devon Anthony Bowens
Stephanie Arelis Candelaria
Tyler Wesley Carver
Krista Marie Clay @, *
Myra Brenelle Corley @
Grissell Daniels
Felicia M. Densmore
Delores Lynn DiGiacomo
Mary E. Dorsey
Dayna Marie Ellis $
Kayleigh Rene Fazio
Melinda Renee Francis
Nina Tatiana Frattaroli
Kimberly Ann Fuller
Colleen Maloney Garlock
Robert Thomas Gibson
Hannah Lauren Green @
Jessica Theresa Grizinski
Sarah Lynn Hammett @
Hannah Jo Haustman
Donyce Johnson
Morgan Kristine Joseph
Tiffany Rose Joy
Laura Danielle Kilzer
Kevin Robert Kostelic
Toni M. Lima
Hailee Marie Lipinsky $
Melissa Ann Luikart
Amy Hellen Macfarlane
Maura Beth McFadian
Megan Christine McKay
Sheila Anne Novicky
Rachel Onyebuchi Odafe
Brittany Lynn Oesch
Kenna Renee Rearick #
Beth Ann Reitz
Kimberly Joy Rockwell
Jennifer L. Rodgers
Anthony Alexander Rumph
Braylin M. D. Rushton #
Ashley Scott
Genna Nicole Shafer @
Alexandria Jacque Simms
Edita Steko
Katie Marie Striebing
Delmas Everett Stubbs
Haley K. Thirion
Johnetta Mary Turpin
Brooke Nicole Tyson $
Ilen N. Velazquez @
Breanna Marie Wiley
Lynn Marie Williams @
Casey Jo Wollschleger
COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SOCIAL SCIENCES
Associate of Arts
Kaia Joi Anderson
Lydia Mae Avery %
Kaisha C. Carver
Kenyotta C. Clinkscale
Stephen E.L. Echols %
LaNae’ Jordyn Ferguson %
Brian Tyree Josiah Finley %
Jerrold Green, Jr.
Keemyah Lanae Hawkins
Lekeila Houser %
Jaheem E. Hughes %
Laura Renee Hughes
Kristina Ruth Ann Joseph
Jerrena R. Kaczmark %
Autumn Noelle Kozma
Naihomy J. Lebron %
Sonya L. Lenoir %
Bri’Ann Little %
Jasmine Noel Macklin
Myelle Shanese Mitchell
Sierra M. Morales %
Shane Daniel O’Neal
Madison Alaina Peek
Leopoldo T. Prieto
Jessica Quiles
Angel G. Rivera %
Alexis M. Rowlands
Mailien Tuniesa Scott
Patrick Michael Smith %
Sidney Marie Uscianowski
John David Vaught
Daniela M. Viera
Limari A. Viera %
Kira E. Walker %
Aisha Barbara Marie Williams
Johonn Emel Williams II %
Lynn Marie Williams @, %
Marquis Dushawn Williams
Bachelor of Arts
Rachel Janae Appell @
Alyssa Renee Arquilla #
Jasmine D. Bailey @
Cole Alexander Baird $
Charles Anthony Battaglia
Brittany Nicole Bayne @
Gianna Marie Bonace @
Tamia Lane ® Booker
Kayla Nicole Bornemisza
Sierra Marie Braddy
Benjamin Christian Brammer
Evelyn Irene Breda #
Karlee Payton Briceland
Cassandra Laurel Brooke #
Taylor Marie Brown @
Christa Ann Bupp #
Autumn Lee Burns
Nicholas James Celio
Grace Joan Christopher
Maisie Rae Claypoole $
Alexandria Jean Connors #
Caroline Denise Constantinovich @
Benjamin Eric Dalrymple @, *
Dylan Michael Dombi #
Sarah Marie Dooley $
Brian Duricy $
Seth Kamuela Ehasz
Jeremy S. Ferguson #
Antoinette J. Fuller
Theresanne Marie Garcia
Jordan Greier @
Cara Nicole Guidaitis $
Amanda Elizabeth Hall #
Jake Harrah #
Alicia Ann Herbert
Alicia Mobouass Herman @, *
Kaitlin Nicole Hersch
Nathaniel Joseph Higgins
Anna Maria Jadue
Anthony Charles Jasinski #
Christopher Adam Julian @, *
Paige Nicole Kern #
Jacquelyn Nicole Kerr #
Oliver A. Kish @
Courtney Elizabeth Kopacz
Joelle Lynne Lambert
Haley Jeanne Landers @
Brittany Leigh Lasko #
William James Latham $
Devante Savon Lemon
Jeanetta Nicole Lesko
Shelby D. Marken
Jalayah Patrice Martin
Amber McCollum @
Shawna Ann Merkich
Kelsey Ann Metzger
David William Mikesell
Alexandra Montaz @, *
Dean Anthony Moyer
Mohammad Fawzi Mujahed
Joshua Stephen Nauman
Agnes Nsam
Margaret C. Oblinger
Rocko Gaetano Pandice
Amanda Jane Parsons
Jenna Lynn Pavlansky @, *
Vincent J. Pecchia $
Anna Pszenny #, *
Lexi Elaine Rager *
Jamie Louise Rasor
Matthew John Rea #
Madeleine Rhoads
Amber Nicole Rogers
Luke R. Rueberger $
Samantha Jo Sakmar @, *
Mia Renea Shellow
Brian M. Smith
Caroline Renee Smith @
Anne Sopher $
Kevin T. Sowers
Robin Courtney Stears @
Nathaniel Paul Stokes @
Amanda Elizabeth Sutara
Noah Patrick Szabo @
Rachel Ann Tarr @
Stephen Anthony Viglio $
Randall Robert Walters @, *
Ray Edward Westhead @
Myreah D. Williams
Tiffany Marie Williams
David Harry Zaitzew #
William E. Zupko
Bachelor of General Studies
Noe Anabir @
Sylvia Denise Arias
Brandon Lee Baer
Evan A. Beachler
Rosaleena Mayla Beilby
Jill M. Bissett
Ivana Bogdanovska
Kyle James Boyd
Jacob George Brockman
Keilah J. Bryant
Fazson Jeremy Chapman
Vincent Robert Chirchiglia
Emily A. Cicconi
Cameron Cordelia Cooke-Murphy
Matthew Henry Dermotta
Michael Joseph Drajic
Suntierra La’Rae Dudley
Bailey Nicole Edgell
Morgan Ann Gorski
Andrew Michael Hacker $
Drake Daniel Hankins
Stacia Lynn Hayden
Nicole Jean Hazlett
Francine Hazy @, *
Bryan Headley
Rahim Rashaad Hython
Lisa Marie James @
Bryan Albert Jones
Jacquelyn Nicole Jupina $
William Andrew Keffler
Landon Ray Kline
Amalia Kostantas
Charles Francis Kunc
John Thomas Linkosky
Taylor Alyssa Long
Tylor David Loveless
Hannah Ruth Lucas
Payton Kendall Maurer
Toni Lynn McIntosh
Caitlyn Marie Minney
Kira Neef
Robin Dianne Neff
Haedan Justas Panezott
Ebony Lynn Patterson
Lavonte L. Powell
Renee’ Amiee Powell $
Michael Anthony Rosace
Joshua M. Rupe
Christian Edward Rusinowski
Emmy Lou Salvati
Nicole Alexis Sanfilippo
Sara Lynn Schneider
Matthew Michael Sevachko
Nicholas Scott Shelton
Margaret Lilly Shonce
Lisa Marie Slanina
Sonya R. Stalker
Bianca Unique Stearns
Deshon Adam Taylor
Derrick G. Thomas
Chandler Alexis Waldemarson
Ryan Louis Whanger
Cortney M. Young
Bachelor of Science in Applied Science
Katheryn A. Downie #
Emily Rose McLewis #
Jessica Anne Moore
Diondra Ann Reede
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