Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BYRD, ALBERT DONALD, 05/15/1952, STRUTHERS POLICE DEPT., ARREST OF PROBATIONER
CARNEGIE, BRIAN DEON, 06/13/1985, AKRON US MARSHALS SERVICE, FEDERAL OFFENSE (OTHER)
CUSTER, JORDAN RAE, 05/30/1995, AKRON US MARSHALS SERVICE, FEDERAL OFFENSE (OTHER)
FRYE, CHRISTAL M, 11/10/1982, YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, POSSESSION OF DRUGS
MILLS, JENNIFER, 02/01/1983, BOARDMAN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS
WILLIAMS, DARRELL HARLAND, 06/05/1991, SPRINGFIELD POLICE DEPT., TAMPERING W/ EVIDENCE
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
HILL, AAREON BERNARD, 09/10/1999, 07/23/2019
JOHNSON, AESHA LOLITA, 12/09/1977, 12/06/2018
MCCARTY, JOSHUA D, 09/22/1983, 07/19/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
PEARSON, COURTNEY ANN, 06/08/1996, 05/16/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SHARPE, SHAIQUON MARQUEL, 10/08/1996, 11/09/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
VARGOVICH, JAVAE A,10/24/1997, 02/12/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
Subscribe Today
Sign up for our email newsletter to receive daily news.
Want more? Click here to subscribe to either the Print or Digital Editions.