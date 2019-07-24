Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


July 24, 2019 at 11:29a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BYRD, ALBERT DONALD, 05/15/1952, STRUTHERS POLICE DEPT., ARREST OF PROBATIONER

CARNEGIE, BRIAN DEON, 06/13/1985, AKRON US MARSHALS SERVICE, FEDERAL OFFENSE (OTHER)

CUSTER, JORDAN RAE, 05/30/1995, AKRON US MARSHALS SERVICE, FEDERAL OFFENSE (OTHER)

FRYE, CHRISTAL M, 11/10/1982, YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, POSSESSION OF DRUGS

MILLS, JENNIFER, 02/01/1983, BOARDMAN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS

WILLIAMS, DARRELL HARLAND, 06/05/1991, SPRINGFIELD POLICE DEPT., TAMPERING W/ EVIDENCE

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

HILL, AAREON BERNARD, 09/10/1999, 07/23/2019

JOHNSON, AESHA LOLITA, 12/09/1977, 12/06/2018

MCCARTY, JOSHUA D, 09/22/1983, 07/19/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

PEARSON, COURTNEY ANN, 06/08/1996, 05/16/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

SHARPE, SHAIQUON MARQUEL, 10/08/1996, 11/09/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

VARGOVICH, JAVAE A,10/24/1997, 02/12/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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