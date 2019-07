COLUMBIANA, TRUMBULL

COURTS

COLUMBIANA COUNTY

NEW COMPLAINTS

Christopher Docos v. Dynamic Structures Inc., money.

US Bank NA v. Cathy Joy, money.

National Collegiate Student Loan Trust v. Catherine Lyons et al, money.

Butler MacDonald Inc. v. Jasar Recycling Inc., money.

DOCKET

Kent State University v. Kaiileigh Kannal, judgment for plaintiff.

DIVORCES ASKED

Stephanie Bicksler, 1133 Prospect St., Salem, v. Terry Bicksler, 3694 E. Main St., New Waterford.

William Butts, 417 Meigs St., Sandusky, v. Sarah Butts, 47752 Riffle Road, Rogers.

DIVORCES GRANTED

Jana Luzer v. William Luzer.

Sarah Harlan v. Timothy Masone.

Stacy Moore v. Fred Moore.

DISSOLUTIONS ASKED

Christine Kampfer, 135 Lisbon St., Leetonia, and Kurt Kampfer, 5148 Drummond Drive, Geneva on the Lake.

DISSOLUTIONS GRANTED

Erika Duncan and Anthony Duncan.

TRUMBULL COUNTY

DOCKET

Sam Lamancusa v. T. Michael Omeara et al, foreclosure.

Lakeview Loan Servicing LLC v. Barbara A. Rounds et al, foreclosure.

Sam Lamancusa v. Melinda K. Speelman et al, foreclosure.

Sam Lamancusa v. Roxann M. Nicholas et al, foreclosure.

Bank of America NA v. Lisa G. Matteotti et al, foreclosure.

Seven Seventeen Credit Union Inc. v. Mark S. Byrnes et al, foreclosure.

Sam Lamancusa v. Russell E. Hedrick III et al, foreclosure.

Chemical Bank v. Henry Spell Jr. et al, foreclosure.

Huntington National Bank v. Michael J. Herron et al, foreclosure.

Sam Lamancusa v. Anthony J. Dagati et al, foreclosure.

Sam Lamancusa v. Shawn D. Kelly et al, foreclosure.

Wells Fargo Bank NA v. Lisa I. Torrence et al, foreclosure.

Huntington National Bank v. Charrae L. Herron et al, foreclosure.

Wells Fargo Bank NA v. Josh R. Stone et al, foreclosure.

Midland Funding LLC v. Jeannette Kingsmill, default.

LVNV Funding LLC v. Thomas Chiles, default.

Kentucky Oaks Mall Co. v. Mahmut Karaalioglu, default.

Citibank NA v. Rebecca Cross, default.

Governors Square Co. v. Michael Diamonds LLC, default.

Regions Bank v. Jeffrey L. Lynch, dismissed.

John D. Trevena Jr. v. Alan T. Gardner et al, dismissed.

Joseph McCoy v. Kokosing Industrial Inc. et al, dismissed.

Loretta Chrise v. Joseph Hillier et al, dismissed.

Joshua Kroesen v. Panera LLC et al, dismissed.

Hydrochem LLC v. Leadec Corp., dismissed.

Wells Fargo Bank NA v. Gerald E. Shuster et al, dismissed.

Van D. Nelson et al v. Progressive Specialty Insurance Co. et al, dismissed.

Irma Wesley v. Marilyn Terry et al, dismissed.

State v. Frederick Williams, sentenced.

State v. Cassandra White, sentenced.

State v. Deshae Tharpe, sentenced.

State v. Roger Bispeck, sentenced.

State v. Shalia Goode, sentenced.

State v. Kenneth T. Banks Jr., sentenced.

State v. Daniel R. Hilty, sentenced.

State v. Thomas Smart, sentenced.

State v. Craig S. Goss Jr., sentenced.

State v. Shane A. Brown, sentenced.

State v. Darrin Howell Jr., sentenced.

Kara Harton v. William M. Flevares Esq., settled.

Steve Hatzialexiou et al v. Nationwide Mutual Fire Insurance Co. et al, settled.

DISSOLUTIONS GRANTED

Lori L. Clark and Scott A. Clark.

Richard C. Viney and Melissa Jo Viney.

Jill R. Deutsch and Timothy T. Deutsch.

Wendy R. Burchett and Larry D. Burchett.

Susan B. Campbell and Clyde S. Campbell.

Brian W. Cotton and Brandy L. Cotton.

Brent G. Lutman and Amber N. Lutman.

Caitlin Gilger and Larry McWreath.

Alexandria Dunbar and Clayton LeJeune.

Julie Knebel and Joshua Knebel.

Crystal Fields and Judge A. Fields.

Abigail L. Billett and Michael E. Billett Jr.

Erica L. Garringer and Jack R. Garringer.

DIVORCES GRANTED

Felicia A. Woods v. Brandon J. Woods.

Crystal D. Stano v. Ronald Stano.

Dreama Fellows v. Ronald Fellows.

Barbara R. Robinson v. Michael A. Robinson.

DOMESTIC CASES DISMISSED

Antuan Parker v. Tiffany Reese Parker.

Anissa M. Keeney v. Jeffrey S. Keeney.

Jeridith Pingley v. Holly L. Pingley.

Leanne Robinson v. Mick Robinson.