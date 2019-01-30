Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
CASSELBERRY, RAYMOND M, 01/27/1977, STRUTHERS POLICE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION
DELACRUZ, JESSICA L, 07/06/1977, AUSTINTOWN POLICE DEPT., THEFT
DIXON, DERRICK DELANORE, 03/18/1978, AUSTINTOWN POLICE DEPT., DRUG PARAPHERNALIA
LEONELLI, BRANDON MICHEAL, 01/27/1997, UNLISTED, PAROLE VIOLATION
SMALLWOOD, DEVON C, 12/27/1992, BOARDMAN POLICE DEPT., THEFT
TROXELL, STEVE GREGORY II, 05/12/1975, CAMPBELL POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
ALEXANDER, CLEOPHAS J, 12/06/1953, 01/17/2019
CALLAHAN, ADELBERT RICHARD IV, 05/26/1996, 01/28/2019
CLINKSCALE, CHRISTIAN M, 03/01/1982, 01/24/2019
DUKES, TREMON JAQUES, 09/22/1997, 01/03/2019
SUDBERRY, LARRY LEE, 03/20/1997, 01/24/2019
TURNER, TEARLE TYRONE JR, 07/23/1991, 01/27/2019
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