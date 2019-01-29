Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases


January 29, 2019 at 10:25a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BELANGER, HEATHER N, 02/25/1989, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., OVI IMPAIRED

BIALIK, MONICA R, 04/26/1982, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, PROBATION VIOLATION

RHODES, LARENZ D, 08/07/2000, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., BURGLARY

SMITH, FRANK JAMES, 09/20/1987, OSP, FUGITIVE FROM JUSTICE

SPRAGLING, ANTHONY D, 10/11/1972, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., BURGLARY

SPRAGLING, JESSE ROBERT JR, 09/16/1976, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., BURGLARY

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

ALEXANDER, CLEOPHAS J, 12/06/1953, 01/17/2019

DAVIS, MATTHEW A, 04/16/1991, 01/04/2019

FRY, GABRIELLE, 07/27/1994, 08/30/2017

HELLMAN, SABRINA MARIE, 01/30/1998, 01/27/2019

HOUY, REBEKAH, 03/06/1976, 01/22/2019

WELLS, DONALD ALLEN II, 09/11/1990, 01/16/2019

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