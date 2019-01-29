Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BELANGER, HEATHER N, 02/25/1989, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., OVI IMPAIRED
BIALIK, MONICA R, 04/26/1982, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, PROBATION VIOLATION
RHODES, LARENZ D, 08/07/2000, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., BURGLARY
SMITH, FRANK JAMES, 09/20/1987, OSP, FUGITIVE FROM JUSTICE
SPRAGLING, ANTHONY D, 10/11/1972, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., BURGLARY
SPRAGLING, JESSE ROBERT JR, 09/16/1976, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., BURGLARY
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
ALEXANDER, CLEOPHAS J, 12/06/1953, 01/17/2019
DAVIS, MATTHEW A, 04/16/1991, 01/04/2019
FRY, GABRIELLE, 07/27/1994, 08/30/2017
HELLMAN, SABRINA MARIE, 01/30/1998, 01/27/2019
HOUY, REBEKAH, 03/06/1976, 01/22/2019
WELLS, DONALD ALLEN II, 09/11/1990, 01/16/2019
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