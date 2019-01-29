BIRTHS


January 29, 2019 at 12:00a.m.

Births

St. Elizabeth boardman hospital

Nidra and Angel Butler, Niles, boy, Jan. 27.

Cina Pucci and Nathan Kapp, East Liverpool, boy, Jan. 27.

Benjamin and Carlyn Pecchia, Columbiana, girl, Jan. 27.

Tara Hicks and Dave Terlecki, Campbell, girl, Jan. 27.

ST. JOSEPH WARREN HOSPITAL

Keeley Kilpatrick, Warren, boy, Jan. 25.

Kayla Pakulniewicz and Christopher Organ, Warren, boy, Jan. 25.

Tina Boyce and David Martin, Warren, girl, Jan. 26.

Tayuana Shepherd, Warren, girl, Jan. 27.

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