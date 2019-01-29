BIRTHS
Births
St. Elizabeth boardman hospital
Nidra and Angel Butler, Niles, boy, Jan. 27.
Cina Pucci and Nathan Kapp, East Liverpool, boy, Jan. 27.
Benjamin and Carlyn Pecchia, Columbiana, girl, Jan. 27.
Tara Hicks and Dave Terlecki, Campbell, girl, Jan. 27.
ST. JOSEPH WARREN HOSPITAL
Keeley Kilpatrick, Warren, boy, Jan. 25.
Kayla Pakulniewicz and Christopher Organ, Warren, boy, Jan. 25.
Tina Boyce and David Martin, Warren, girl, Jan. 26.
Tayuana Shepherd, Warren, girl, Jan. 27.
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