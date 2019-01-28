Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
CARROLL, ADRIAN L, 10/13/1961, AUSTINTOWN POLICE DEPT., THEFT
DIAZ, HIRAM, 09/01/1966, GOSHEN POLICE DEPT., AGGRAVATED MENACING
DIRENZO, ANTHONY NMI, 02/08/1968, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., ESCAPE
HARGROVE, DARIUS WILLIAM DESEAN, 10/28/1993, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT
KOSA, JOSHUA RAYMOND, 10/29/1982, AUSTINTOWN POLICE DEPT., DRUG PARAPHERNALIA
SWICK, FRANK W, 03/27/1981, AUSTINTOWN POLICE DEPT., THEFT
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BARNES, MAURICE LOUIS JR, 02/21/1997, 01/10/2019
BENNETT, JUSTIN DAVID, 04/05/1983, 10/29/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CHACE, AUSTIN C, 11/19/1992, 11/16/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CRUZ, FRANCISCO J, 12/31/1984, 09/14/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DOMER, BRANDON KYLE, 11/21/1998, 01/16/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DONLOW, BRIAN, 08/01/1994, 11/27/2018
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