BREAKING: Trump: Deal reached to reopen government

Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases


January 25, 2019 at 11:36a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BARWINSKI, DONOVAN, 03/12/1975, AUSTINTOWN POLICE DEPT., THEFT

CONTRERAS, ASAIAS ISRAEL VIVAS, 07/24/1988, BOARDMAN POLICE DEPT., FORGERY

JONES, TYLA SHANEESE, 01/21/1994, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., RESISTING ARREST

MIKOLAJ, MICHELLE MARIE, 12/10/1998, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT

QUINN, BRYANT JOSEPH, 01/15/1998, COITSVILLE POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS

VALENZUELA, PATRICIO RIVAS, 05/30/1980, BOARDMAN POLICE DEPT., THEFT

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

ASH, CHARLES E, 08/24/1990, 01/22/2019

GOMEZ CRUZ, ARTEMIO, 12/24/1988, 09/18/2018

HUFFMAN, RHIANNON, 10/08/1978, 09/29/2018

MERIDA, ARMANDO,10/26/1976, 06/28/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

PATTERSON, ISIAH ANTHONY WAYNE, 08/04/1988, 08/23/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

RIVERA, JOSHUA, 02/29/1988, 01/10/2019

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