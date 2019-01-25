Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BARWINSKI, DONOVAN, 03/12/1975, AUSTINTOWN POLICE DEPT., THEFT
CONTRERAS, ASAIAS ISRAEL VIVAS, 07/24/1988, BOARDMAN POLICE DEPT., FORGERY
JONES, TYLA SHANEESE, 01/21/1994, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., RESISTING ARREST
MIKOLAJ, MICHELLE MARIE, 12/10/1998, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT
QUINN, BRYANT JOSEPH, 01/15/1998, COITSVILLE POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS
VALENZUELA, PATRICIO RIVAS, 05/30/1980, BOARDMAN POLICE DEPT., THEFT
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
ASH, CHARLES E, 08/24/1990, 01/22/2019
GOMEZ CRUZ, ARTEMIO, 12/24/1988, 09/18/2018
HUFFMAN, RHIANNON, 10/08/1978, 09/29/2018
MERIDA, ARMANDO,10/26/1976, 06/28/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
PATTERSON, ISIAH ANTHONY WAYNE, 08/04/1988, 08/23/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
RIVERA, JOSHUA, 02/29/1988, 01/10/2019
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