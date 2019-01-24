Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


January 24, 2019 at 11:04a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

ARRINGTON, HAKEEM AFEZ, 04/09/1991, CAMPBELL POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE

BENEDETTI, JOSEPH ALLEN, 12/29/1985, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, PANDERING OBSCENITY

BICKERSTAFF, REBECCA M, 12/19/1974, MILTON POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

BOOTH, DREVAUNE CORNELIUS, 03/07/1996, OTHER, RECEIVING STOLEN PROPERTY

CRESPO, BRANDON JAVIER, 07/05/1997, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, BREAKING AND ENTERING

KING, TED L, 07/28/1965, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DOMESTIC VIOLENCE

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BATTAGLIA, TONYA FAYE, 08/10/1970, 01/17/2019

BEDNARIK, BERNADETTE, 12/09/1963, 01/22/2019

BEEBOUT, LINDSEY JESSICA, 08/22/1991, 01/22/2019

FAIRCHILD, JOSHUA, 12/31/1980, 01/19/2019

KING, TED L, 07/28/1965, 01/24/2019

KING, KAREN SUE, 11/21/1965, 01/23/2019

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