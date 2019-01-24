Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
ARRINGTON, HAKEEM AFEZ, 04/09/1991, CAMPBELL POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE
BENEDETTI, JOSEPH ALLEN, 12/29/1985, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, PANDERING OBSCENITY
BICKERSTAFF, REBECCA M, 12/19/1974, MILTON POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
BOOTH, DREVAUNE CORNELIUS, 03/07/1996, OTHER, RECEIVING STOLEN PROPERTY
CRESPO, BRANDON JAVIER, 07/05/1997, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, BREAKING AND ENTERING
KING, TED L, 07/28/1965, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DOMESTIC VIOLENCE
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BATTAGLIA, TONYA FAYE, 08/10/1970, 01/17/2019
BEDNARIK, BERNADETTE, 12/09/1963, 01/22/2019
BEEBOUT, LINDSEY JESSICA, 08/22/1991, 01/22/2019
FAIRCHILD, JOSHUA, 12/31/1980, 01/19/2019
KING, TED L, 07/28/1965, 01/24/2019
KING, KAREN SUE, 11/21/1965, 01/23/2019
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