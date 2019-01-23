Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
ARRINGTON, HAKEEM AFEZ, 04/09/1991, CAMPBELL POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE
MCBRIDE, EBONY T, 05/21/1985, HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD, AGGRAVATED MENACING
MCDOWELL, CORDALE JAMES, 07/27/1987, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION
MORALES, ALISHA, 09/15/1981, BOARDMAN POLICE DEPT., THEFT
MORALES, MELISA, 10/16/1991, BOARDMAN POLICE DEPT., THEFT
VILLAGE, ANGELA M, 08/12/1975, AUSTINTOWN POLICE DEPT., CRIMINAL TRESPASS
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
FLINT, FREDERICK M, 01/11/1962, 01/07/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
JACKSON, SHAFAIRA LANAE, 05/17/1996, 01/22/2019
LUCICOSKY, MARK, 09/24/1972, 01/07/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MATTHEWS, STEPHEN R, 02/06/1991, 01/16/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MORALES, ALISHA, 09/15/1981, 01/23/2019, TIME SERVED
MORALES, MELISA, 10/16/1991, 01/23/2019, TIME SERVED
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