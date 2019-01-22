Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases


January 22, 2019 at 11:21a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

ADKINS, CHRISTOPHER, 10/29/1986, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., ATTEMPT

ASH, CHARLES E, 08/24/1990, HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD, POSSESSION OF DRUGS

CHISM, JONATHAN R, 11/30/1987, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

DAVIS, RANDALL ALLEN, 08/05/1978, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., CARRYING CONCEALED WEAPONS

PEOPLES, ROBERT C, 02/08/1963, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT

TACKETT, LANNY D, 07/25/1954, YOUNGSTOWN POLICE DEPT.. FELONIOUS ASSAULT

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

CRUZ, ALEJANDRO, 10/24/1985, 01/19/2019, NO CHARGES FILED

FLAKES, GERMAINE A, 12/28/1981, 01/11/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

RIHEL, IRA J, 01/09/1982, 12/19/2018

SINKOVICH, DENNIS B, 09/12/1971, 01/16/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WALKER, MARK DONTRELL, 04/27/1986, 01/15/2019

WEATHERSPOON, CHANELL, 03/25/1993, 01/19/2019

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