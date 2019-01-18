Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
ALLEN, LARESE KENNETH, 03/15/1994, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT
HABTE, SAMSON FISSEHA, 03/11/1980, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., INTIMIDATION OF PUBLIC SERVANT/PARTY OFFICIAL
HAYNES, TONIA M, 06/15/1976, BOARDMAN POLICE DEPT., DRUG PARAPHERNALIA
HUFF, DAMON L, 01/26/1988, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS
JAMES, BRIAN JAMEL, 08/28/1980, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DOMESTIC VIOLENCE
RODRIGUEZ, ANTONIO E, 02/13/1983, BOARDMAN POLICE DEPT., CONTEMPT OF COURT
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BOHRER, JERRY JOHN, 04/16/1962, 11/16/2018
BROWN, JAMES H, 09/15/1957, 01/11/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
COWART, HENRY DUANE JR, 09/16/1974, 01/15/2019
DOUGLAS, CARNELL KURT, 09/03/1957, 01/14/2019
DRYE, SARAH, 06/25/1987, 12/18/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DURANEY, GARY M JR, 12/13/1988, 12/29/2018
Don't Miss a Story
Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.