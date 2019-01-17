Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


January 17, 2019 at 11:34a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BARBOSA, MARISOL, 02/04/1997, BOARDMAN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

BLOUNT, RAUL IMANOL, 12/28/2000, BOARDMAN POLICE DEPT., OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS

BRUCE, ZACHERY ALAN, 12/24/1993, CAMPBELL POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

CRYTZER, MICHAEL ALAN JR, 05/02/1998, YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, AGGRAVATED BURGLARY

GREGORY, JONATHAN TYJUAN, 09/02/1998, BOARDMAN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

NAZE, ANTHONY DONDRE, 07/14/1994, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, IMPROPERLY HANDLING FIREARMS IN A MOTORVEHICLE

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BROWN, JAMES H, 09/15/1957, 01/11/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DONNADIO, KAYLIN DANIELLE, 04/15/1997, 12/19/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DOUGLAS, CARNELL KURT, 09/03/1957, 01/14/2019

FLANIGAN, BRANDON MICHAEL,10/19/1992, 11/21/2018

MERRELL, JEFFREY ALAN, 02/16/1986, 12/01/2018

URGITUS, JOSEPH ROBERT, 01/01/1985,10/15/2018

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