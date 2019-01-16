BREAKING: SYRIA BLAST | UPDATE: Military says US service members killed in Syria

Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


January 16, 2019 at 10:40a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BAKER, LAWERENCE BERNARD, 10/03/1993, OTHER, CRIMINAL TRESPASS

GREGORY, JONATHAN TYJUAN, 09/02/1998, BOARDMAN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

HIMES, WILLIAM J, 03/10/1971, AUSTINTOWN POLICE DEPT., OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS

SINKOVICH, DENNIS B, 09/12/1971, BEAVER POLICE DEPT., FUGITIVE FROM JUSTICE

SMITH, CANDACE J, 07/16/1990, OSP, CARRYING CONCEALED WEAPONS

SPICKER, TERESA, 10/16/1962, AUSTINTOWN POLICE DEPT., FALSIFICATION

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

ALKER, RAELYNN MARIE, 02/20/1996, 01/04/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

GALCHICK, DIANE, 11/24/1965, 12/18/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

GREGORY, JONATHAN TYJUAN, 09/02/1998, 01/16/2019

MOORE, BREYONNA JANAY, 12/22/1992, 05/25/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

REID, MARCEL A, 03/06/1977, 12/07/2018

ROBINSON, FLOAYESHIA LAMICA, 12/30/1990, 10/18/2018

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