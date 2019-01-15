BREAKING: British lawmakers vote against PM's Brexit deal

Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases


January 15, 2019 at 12:14p.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BAKER, JOSHUA D, 08/02/1982, JACKSON POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

BALLARD, ADAM T, 01/15/1984, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT

BARBA SANCHEZ, ALAN GABRIEL, 12/02/1988, YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, FEDERAL OFFENSE (OTHER)

BROWN, TIMOTHY JAMES, 08/27/1971, AUSTINTOWN POLICE DEPT., CRIMINAL TRESPASS

CONGEMI, TANNER DOUGLAS, 12/10/1997, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION

SAINT JULIEN, DIDIER SERGE, 11/27/1973, YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, VIOLATION OF PROTECTION ORDER OF CONSENT AGREEMENT

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BAYUS, DEAN ALLEN, 08/11/1970, 01/11/2019

BEACHAM, IZAIAH ZANDRE, 05/05/1995, 12/29/2018

BOALS, NATHAN ROBERT, 09/19/1981, 01/14/2019

MAXWELL, SABRINA LYNN, 03/25/1979, 01/09/2019

POPE, CHRISTOPHER A, 06/29/1990, 01/09/2019

THOMPSON, DARNELL VON, 04/02/1980, 01/05/2019

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