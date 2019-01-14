Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


January 14, 2019 at 11:38a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BAKER, JOSHUA D, 08/02/1982, JACKSON POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

BOALS, NATHAN ROBERT, 09/19/1981, CANFIELD POLICE DEPT., THEFT

DAVENPORT, GREGORY LAMONT, 06/20/1972, OTHER, PROBATION VIOLATION

PRICE, TOMMY LEE, 06/26/1973, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

VALENTINE, EMANUEL KIJUAN, 06/23/1997, AUSTINTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE

WILLIAMS, ANTHONY JERMAINE, 10/01/1990, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BAYUS, DEAN ALLEN, 08/11/1970, 01/11/2019

BOALS, NATHAN ROBERT, 09/19/1981, 01/14/2019

HINER, PAMELA K, 03/08/1965, 01/13/2019

NICKERSON, WILLIAM JR, 03/03/1978, 11/15/2018

SMITH, JASMINE J, 07/13/1989, 01/07/2019

SOICH, ELIZABETH ANN, 12/23/1980, 01/09/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

corner peel

Poland


Residential
5 bedroom, 6 bath
$650000


Canfield


Residential
4 bedroom, 4 bath
$350000


Columbiana


Residential
3 bedroom, 3 bath
$275000