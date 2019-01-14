Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BAKER, JOSHUA D, 08/02/1982, JACKSON POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
BOALS, NATHAN ROBERT, 09/19/1981, CANFIELD POLICE DEPT., THEFT
DAVENPORT, GREGORY LAMONT, 06/20/1972, OTHER, PROBATION VIOLATION
PRICE, TOMMY LEE, 06/26/1973, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
VALENTINE, EMANUEL KIJUAN, 06/23/1997, AUSTINTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE
WILLIAMS, ANTHONY JERMAINE, 10/01/1990, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BAYUS, DEAN ALLEN, 08/11/1970, 01/11/2019
BOALS, NATHAN ROBERT, 09/19/1981, 01/14/2019
HINER, PAMELA K, 03/08/1965, 01/13/2019
NICKERSON, WILLIAM JR, 03/03/1978, 11/15/2018
SMITH, JASMINE J, 07/13/1989, 01/07/2019
SOICH, ELIZABETH ANN, 12/23/1980, 01/09/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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