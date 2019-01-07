Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


January 7, 2019 at 10:31a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

ANDERSON, JAMELLA S, 09/03/1995, CAMPBELL POLICE DEPT., ROBBERY

BALOG, JOSEPH ALBERT WEISER, 06/30/1990, BOARDMAN POLICE DEPT., BURGLARY

BLACKMON, JAMES EDWARD, 06/18/1957, COITSVILLE POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS

BOYKIN, ALBERT, 03/22/1992, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

COLBERT, JOHN EUGENE, 06/18/1988, BOARDMAN POLICE DEPT., THEFT

SMITH, JASMINE J, 07/13/1989, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

EUTIN, DEVAN CHRISTIA, 04/11/1991, 01/02/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

KENNEDY, THOMAS,10/18/1994, 01/02/2019

PANDONE, JOHANAN R, 04/04/1984, 11/10/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

PHIFER JR, DARRELL K, 11/15/1984,12/28/2018

RUOZZO, BRAD ALAN, 03/14/1984, 04/12/2018, TIME SERVED

WALLACE, ROBERT ALBERT, 10/20/1986, 12/28/2018

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

corner peel

Canfield


Residential
4 bedroom, 4 bath
$350000


Mineral Ridge


Residential
3 bedroom, 4 bath
$380000


Poland


Residential
5 bedroom, 6 bath
$650000