Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
ANDERSON, JAMELLA S, 09/03/1995, CAMPBELL POLICE DEPT., ROBBERY
BALOG, JOSEPH ALBERT WEISER, 06/30/1990, BOARDMAN POLICE DEPT., BURGLARY
BLACKMON, JAMES EDWARD, 06/18/1957, COITSVILLE POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS
BOYKIN, ALBERT, 03/22/1992, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
COLBERT, JOHN EUGENE, 06/18/1988, BOARDMAN POLICE DEPT., THEFT
SMITH, JASMINE J, 07/13/1989, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
EUTIN, DEVAN CHRISTIA, 04/11/1991, 01/02/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
KENNEDY, THOMAS,10/18/1994, 01/02/2019
PANDONE, JOHANAN R, 04/04/1984, 11/10/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
PHIFER JR, DARRELL K, 11/15/1984,12/28/2018
RUOZZO, BRAD ALAN, 03/14/1984, 04/12/2018, TIME SERVED
WALLACE, ROBERT ALBERT, 10/20/1986, 12/28/2018
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