Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases


January 4, 2019 at 10:51a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

ALKER, RAELYNN MARIE, 02/20/1996, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE

BURKE, LESLIE D III, 09/24/1999, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DISCHARGE OF DANGEROUS WEAPON

COPELAND, KYRONN JAMARR, 07/10/1991, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS

COX, PHILIP P, 11/19/1971, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

JACKSON, JASMINE MARIE, 02/18/1996, STRUTHERS POLICE DEPT., PROBATION VIOLATION

SANOR, BRANDON K, 11/25/1985, GOSHEN POLICE DEPT., OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

GLENN JR, MILTON CHRISTOPHER, 10/20/1977, 09/08/2018, TIME SERVED

HOOLAHAN, JILL ELAINE, 12/18/1981, 01/01/2019

MASSIE, KEVIN RAYMOND, 04/26/1996, 01/03/2019

UNGER, SHAWN RYAN,12/28/1983, 12/27/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WAINWRIGHT, ARMANI A, 09/28/1998, 11/20/2018

WELZ, JASON A, 09/15/1987, 12/28/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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