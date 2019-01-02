Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


January 2, 2019 at 10:37a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

AMORN, ALLEN MICHAEL, 03/15/1979, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., AGGRAVATED MENACING

ANTONELLI, JADE E, 01/28/1995, ARRESTING AGENCY UNLISTED, PERMITTING DRUG ABUSE

BYRD, NATHANIEL WILSON JR, 03/22/1968, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS

HOOLAHAN, JILL ELAINE, 12/18/1981, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE

KUZAN, JASON ANTHONY, 04/07/1980, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., ASSAULT

YOUNG, SAMANTHA SIMONE, 06/19/1994, AUSTINTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

DAVIS, BRANDON MAURICE, 07/30/1992,12/30/2018

DICKINSON, DAVID KEITH, 04/21/1980,12/31/2018

ESKER, JACOB R, 09/24/2000,12/23/2018

FURGAS, TIMOTHY JOHN, 07/25/1989, 12/27/2018

HUFFMAN, JARELL A, 12/30/1987, 12/19/2018

LAWRENCE, CHANNELLE A, 02/06/1996,12/29/2018

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