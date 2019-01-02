Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
AMORN, ALLEN MICHAEL, 03/15/1979, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., AGGRAVATED MENACING
ANTONELLI, JADE E, 01/28/1995, ARRESTING AGENCY UNLISTED, PERMITTING DRUG ABUSE
BYRD, NATHANIEL WILSON JR, 03/22/1968, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS
HOOLAHAN, JILL ELAINE, 12/18/1981, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE
KUZAN, JASON ANTHONY, 04/07/1980, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., ASSAULT
YOUNG, SAMANTHA SIMONE, 06/19/1994, AUSTINTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
DAVIS, BRANDON MAURICE, 07/30/1992,12/30/2018
DICKINSON, DAVID KEITH, 04/21/1980,12/31/2018
ESKER, JACOB R, 09/24/2000,12/23/2018
FURGAS, TIMOTHY JOHN, 07/25/1989, 12/27/2018
HUFFMAN, JARELL A, 12/30/1987, 12/19/2018
LAWRENCE, CHANNELLE A, 02/06/1996,12/29/2018
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