Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


February 28, 2019 at 12:00p.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

CASSIDY, RACHEL LEA, 07/21/1983,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., LOITERING TO ENGAGE IN SOLICITATION

JACKSON, GAYLA M, 05/03/1969, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., RECEIVING STOLEN PROPERTY

LEAGHTY, DAVID E, 07/01/1983, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, PROBATION VIOLATION

MAHONE, WILLIAM B, 09/02/1993, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE.

MCGEORGE, GREGORY CHARLES, 08/10/1964, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DISORDERLY CONDUCT

STAMP, JUSTIN D, 06/07/1982, STRUTHERS POLICE DEPT., MENACING BY STALKING

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

ALLINOS, MICHAEL E, 11/02/1968, 12/03/2018

BETTS, GLORIA J, 05/04/1958, 02/20/2019

CAMPBELL, EDWARD ARNOLD JR, 01/15/1963, 02/22/2019

MCGEORGE, GREGORY CHARLES, 08/10/1964, 02/28/2019, TIME SERVED

SCOTT, WILLIE EARL II, 07/23/1985, 02/25/2019

SMITH, DERRICK L, 01/17/1990, 02/10/2019

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