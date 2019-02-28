Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
CASSIDY, RACHEL LEA, 07/21/1983,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., LOITERING TO ENGAGE IN SOLICITATION
JACKSON, GAYLA M, 05/03/1969, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., RECEIVING STOLEN PROPERTY
LEAGHTY, DAVID E, 07/01/1983, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, PROBATION VIOLATION
MAHONE, WILLIAM B, 09/02/1993, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE.
MCGEORGE, GREGORY CHARLES, 08/10/1964, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DISORDERLY CONDUCT
STAMP, JUSTIN D, 06/07/1982, STRUTHERS POLICE DEPT., MENACING BY STALKING
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
ALLINOS, MICHAEL E, 11/02/1968, 12/03/2018
BETTS, GLORIA J, 05/04/1958, 02/20/2019
CAMPBELL, EDWARD ARNOLD JR, 01/15/1963, 02/22/2019
MCGEORGE, GREGORY CHARLES, 08/10/1964, 02/28/2019, TIME SERVED
SCOTT, WILLIE EARL II, 07/23/1985, 02/25/2019
SMITH, DERRICK L, 01/17/1990, 02/10/2019
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