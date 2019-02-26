Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
CRESPO, BRANDON JAVIER, 07/05/1997, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION
EDWARDS, RICHARD L, 06/09/1975, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., VIOLATION OF PROTECTION ORDER OR CONSENT AGREEMENT
KARGAKOS, VIKI ELENA, 07/02/1991, POLAND TWP. POLICE, INDUCING PANIC
LEE, TANISHA, 07/05/1990, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FELONIOUS ASSAULT
LIBERT, DARIAN, 06/13/1998, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION
ROEPKE, TODD A, 05/06/1974, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DRUG PARAPHERNALIA
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
ALLEN, CHARLES E, 09/12/1993, 01/11/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
AVERY, TOYA SHANEEN, 08/25/1977, 02/20/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BLACK, BRUCE OWEN, 03/17/1998, 02/22/2019
BUCKLEY, BRIAN FRANCIS, 01/28/1993, 12/02/2018
CAMPBELL, GLENN M, 02/12/1972, 02/11/2019
KELTZ, SABRINA KORIN, 07/26/1994, 02/06/2019
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