BREAKING: UAW files suit to keep GM plants open

Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases


February 26, 2019 at 10:49a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

CRESPO, BRANDON JAVIER, 07/05/1997, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION

EDWARDS, RICHARD L, 06/09/1975, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., VIOLATION OF PROTECTION ORDER OR CONSENT AGREEMENT

KARGAKOS, VIKI ELENA, 07/02/1991, POLAND TWP. POLICE, INDUCING PANIC

LEE, TANISHA, 07/05/1990, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FELONIOUS ASSAULT

LIBERT, DARIAN, 06/13/1998, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION

ROEPKE, TODD A, 05/06/1974, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DRUG PARAPHERNALIA

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

ALLEN, CHARLES E, 09/12/1993, 01/11/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

AVERY, TOYA SHANEEN, 08/25/1977, 02/20/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BLACK, BRUCE OWEN, 03/17/1998, 02/22/2019

BUCKLEY, BRIAN FRANCIS, 01/28/1993, 12/02/2018

CAMPBELL, GLENN M, 02/12/1972, 02/11/2019

KELTZ, SABRINA KORIN, 07/26/1994, 02/06/2019

Subscribe Today

Sign up for our email newsletter to receive daily news.

Want more? Click here to subscribe to either the Print or Digital Editions.

corner peel

Canfield


Residential
5 bedroom, 5 bath
$725000


Canfield


Residential
4 bedroom, 4 bath
$350000