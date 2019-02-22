Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BARBERO, DOMINIC MICHAEL, 07/15/1976, NEW MIDDLETOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
CAMPBELL, EDWARD ARNOLD JR, 01/15/1963, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI IMPAIRED
COFFER, KELLI DARNELL, 11/03/1983, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION
FISHER, ZACHARY TAYLOR, 08/31/1995, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, IDENTITY FRAUD
IRWIN, DERICK J, 08/28/1980, OSP, SPEED/ASSURED C;EAR DISTANCE AHEAD
STAPLES, KENNETH LAMONT, 05/30/1962, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FUGITIVE FROM JUSTICE
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
ELLIS, KAYLA, 02/04/1994, 02/20/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HAKALA, JOSEPH HARLEY, 12/17/1993, 01/24/2019
HANNI, ROBERT J, 07/18/1986, 01/14/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
IRWIN, DERICK J, 08/28/1980, 02/22/2019, TIME SERVED
KALASKY, JAMES FRANCIS, 05/23/1949, 07/06/2017, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
KOSMO, ERIC PAUL, 06/15/1994, 02/12/2019
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