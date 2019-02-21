Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BAYTOS, GERALD R JR, 09/20/1966, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
CLARK, RICARDO L, 05/18/1982, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION
REYNOLDS, MARQUIS ANTHONY, 05/23/1980, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., TRAFFICKING IN DRUGS
RODRIGUEZ, TYLER JOHN, 11/23/1999, STRUTHERS POLICE DEPT., ROBBERY
WHITE, CAMERON DIAMOND, 07/26/1990, MAHONING VALLEY VIOLENT CRIMES TASK FORCE, FUGITIVE FROM JUSTICE
WOOD, RAYMOND, 08/02/1983, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., TRAFFICKING IN DRUGS
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BRIMMER, ANDREA LABRAE, 01/21/1983, 02/11/2019
CREGAN, SEAN EDWARD, 01/17/1971, 02/13/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CUMMINGS, AYASHA, 12/13/1985, 08/11/2018, TIME SERVED
ERICSON, JOHN MICHAEL, 04/08/1979, 12/20/2018, TIME SERVED
GREENWALT, DUSTIN M SR, 10/22/1986, 07/20/2018
HILL, JAVIER, 01/30/1999, 02/20/2019, TIME SERVED
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