Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


February 21, 2019 at 11:35a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BAYTOS, GERALD R JR, 09/20/1966, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

CLARK, RICARDO L, 05/18/1982, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION

REYNOLDS, MARQUIS ANTHONY, 05/23/1980, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., TRAFFICKING IN DRUGS

RODRIGUEZ, TYLER JOHN, 11/23/1999, STRUTHERS POLICE DEPT., ROBBERY

WHITE, CAMERON DIAMOND, 07/26/1990, MAHONING VALLEY VIOLENT CRIMES TASK FORCE, FUGITIVE FROM JUSTICE

WOOD, RAYMOND, 08/02/1983, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., TRAFFICKING IN DRUGS

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BRIMMER, ANDREA LABRAE, 01/21/1983, 02/11/2019

CREGAN, SEAN EDWARD, 01/17/1971, 02/13/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CUMMINGS, AYASHA, 12/13/1985, 08/11/2018, TIME SERVED

ERICSON, JOHN MICHAEL, 04/08/1979, 12/20/2018, TIME SERVED

GREENWALT, DUSTIN M SR, 10/22/1986, 07/20/2018

HILL, JAVIER, 01/30/1999, 02/20/2019, TIME SERVED

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