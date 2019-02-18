Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


February 18, 2019 at 11:13a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BRITT, NATHANIEL A, 05/09/1986, BOARDMAN POLICE DEPT., THEFT_WITHOUT CONSENT

BROWN, TIMOTHY JAMES, 08/27/1971, CAMPBELL POLICE DEPT., DISORDERLY CONDUCT

CREECH, SHERI ANN, 03/28/1963, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, CRIMINAL TRESPASS

DIETRICH, BONNIE LOU, 11/10/1972, STRUTHERS POLICE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION

YOUNG, STEVEN JAMES, 04/14/1997, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., RECEIVING STOLEN PROPERTY

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BROMMER, DAWNIELLE MAE, 06/23/1980, 02/15/2019

CARR, KAYLA M, 11/21/1989, 02/16/2019

FILOMENO RIVERA, JONARYS MARIE, 08/14/1995, 02/12/2019

GRAURICH, WILLIAM ANTHONY JR, 07/11/1964, 02/08/2019

KOMARA, RYAN J, 04/29/1991, 02/17/2019

ROHN, CHRISTY N, 09/10/1991, 02/17/2019

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