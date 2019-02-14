Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


February 14, 2019 at 10:39a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

CEASER, JAMARAL T, 03/30/1982, NOT LISTED, CRIMINAL TRESPASS

GRAHAM, JACOB THOMAS, 01/07/1986, AUSTINTOWN POLICE DEPT., THEFT

HORMEL, MATTHEW RAY, 02/13/1983, ADULT PAROLE AUTH., PAROLE VIOLATION

MCCULLOUGH, JEFFREY AARON, 04/10/1981, SEBRING POLICE DEPT., THEFT

PENNANEN, STEP HEN, 03/06/1986, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

TOLSON, TRAVIS W, 07/22/1986, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI IMPAIRED

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

CEASER, JAMARAL T, 03/30/1982, 02/14/2019, TIME SERVED

CLAUDIO, LUIS A, 08/20/1977, 02/07/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DAVIDUK, CAROL M, 03/04/1960, 02/11/2019

KACENSKI, AARON MICHAEL MORRISSEY,12/14/1992, 02/11/2019

MCCAULLEY, GRANT E II, 04/01/1969, 11/16/2018

VINGLE, TEGAN DEMELZA, 12/13/1980, 02/11/2019

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