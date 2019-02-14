Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
CEASER, JAMARAL T, 03/30/1982, NOT LISTED, CRIMINAL TRESPASS
GRAHAM, JACOB THOMAS, 01/07/1986, AUSTINTOWN POLICE DEPT., THEFT
HORMEL, MATTHEW RAY, 02/13/1983, ADULT PAROLE AUTH., PAROLE VIOLATION
MCCULLOUGH, JEFFREY AARON, 04/10/1981, SEBRING POLICE DEPT., THEFT
PENNANEN, STEP HEN, 03/06/1986, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
TOLSON, TRAVIS W, 07/22/1986, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI IMPAIRED
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
CEASER, JAMARAL T, 03/30/1982, 02/14/2019, TIME SERVED
CLAUDIO, LUIS A, 08/20/1977, 02/07/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DAVIDUK, CAROL M, 03/04/1960, 02/11/2019
KACENSKI, AARON MICHAEL MORRISSEY,12/14/1992, 02/11/2019
MCCAULLEY, GRANT E II, 04/01/1969, 11/16/2018
VINGLE, TEGAN DEMELZA, 12/13/1980, 02/11/2019
Don't Miss a Story
Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.