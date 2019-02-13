Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BROKAW, JONATHAN L, 02/05/1984, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, IMPORTUNING
CREGAN, SEAN EDWARD, 01/17/1971, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, FUGITIVE FROM JUSTICE
DETCHON, MEGAN ASHLEY, 06/15/1989, BEAVER POLICE DEPT, THEFT
HORMEL, MATTHEW RAY, 02/13/1983, ADULT PAROLE AUTH., PAROLE VIOLATION
KRAUSS, LESLIE THOMAS, 01/28/1990, BEAVER POLICE DEPT, MISUSE OF CREDIT CARD
LEE, SHAWNTA, 06/01/1976, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., THEFT
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BELANGER, HEATHER N, 02/25/1989, 01/29/2019
CHAPMAN, JESSICA SUE, 11/05/1979, 02/08/2019
HASLEY, BRUCE D, 09/18/1993, 11/03/2016, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MCKINNEY, TERRANCE D, 09/16/1986, 12/03/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SCOTT, CHRISTOPHER LEE, 03/08/1989, 02/07/2019
SIMS, LUCAS LEVI, 11/14/1984, 01/12/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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