Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases


February 8, 2019 at 11:30a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BELL, JAVON TYREESE, 09/13/1998, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT

DAVIS, JASON R,12/05/1987, MILL CREEK METRO PARK POLICE, THEFT_WITHOUT CONSENT

DIXON, BATRINA, 04/04/1974, CAMPBELL POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS

GAISOR, EDWARD ALBERT, 05/20/1975, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., AGGRAVATED MENACING

GRAY, SANDRA LEE, 08/30/1960, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, ASSAULT

GREEN, KLARYSA RENEE, 01/18/1997, JACKSON POLICE DEPT., ASSAULT

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BRODZENSKI, REBECCA SUE, 02/09/1982, 02/04/2019

DAVIS, JASON R, 12/05/1987, 02/08/2019, TIME SERVED

DEMELLO, JOSEPH G, 04/21/1988, 02/07/2019

GREEN, KLARYSA RENEE, 01/18/1997, 02/08/2019

JACKSON, LATRELL DEVON, 04/17/1982, 08/31/2018

MCKITRICK, AUBRI KRISTIN, 01/14/1989, 02/01/2019

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