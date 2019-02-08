Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BELL, JAVON TYREESE, 09/13/1998, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT
DAVIS, JASON R,12/05/1987, MILL CREEK METRO PARK POLICE, THEFT_WITHOUT CONSENT
DIXON, BATRINA, 04/04/1974, CAMPBELL POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS
GAISOR, EDWARD ALBERT, 05/20/1975, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., AGGRAVATED MENACING
GRAY, SANDRA LEE, 08/30/1960, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, ASSAULT
GREEN, KLARYSA RENEE, 01/18/1997, JACKSON POLICE DEPT., ASSAULT
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BRODZENSKI, REBECCA SUE, 02/09/1982, 02/04/2019
DAVIS, JASON R, 12/05/1987, 02/08/2019, TIME SERVED
DEMELLO, JOSEPH G, 04/21/1988, 02/07/2019
GREEN, KLARYSA RENEE, 01/18/1997, 02/08/2019
JACKSON, LATRELL DEVON, 04/17/1982, 08/31/2018
MCKITRICK, AUBRI KRISTIN, 01/14/1989, 02/01/2019
Don't Miss a Story
Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.