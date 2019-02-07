Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


February 7, 2019 at 12:13p.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BAKER, AARON JOSEPH JR, 10/15/1995, STRUTHERS POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

CORTEZ, STEPHEN GABRIEL, 11/19/1980, AUSTINTOWN POLICE DEPT., FAILURE TO COMPLY WITH ORDER OR SIGNAL OF P.O.

HEASLEY, JOSHUA L, 11/12/1989, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., POSSESS/CONSUME ALCOHOL

HERBERT, CONNER SAMUEL, 06/29/2000, SEBRING POLICE DEPT., RECEIVING STOLEN PROPERTY

THURSTON, CARL, 04/03/1984,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

WYNN, DUSTIN M, 10/09/1996, YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, FUGITIVE FROM JUSTICE

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

HEASLEY, JOSHUA L, 11/12/1989, 02/07/2019

JORDAN, LAJUANA JOHNINE, 09/28/1970, 02/06/2019

LANDRUM, MICHAEL, 12/31/1977, 01/18/2019

MITCHELL, TIFFANY C, 02/16/1988, 01/30/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

STINER, JESSICA LYNN, 02/29/1984, 12/09/2018

WALLACE, CARL NMI, 08/22/1968, 09/09/2018, TIME SERVED

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