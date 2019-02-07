Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BAKER, AARON JOSEPH JR, 10/15/1995, STRUTHERS POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
CORTEZ, STEPHEN GABRIEL, 11/19/1980, AUSTINTOWN POLICE DEPT., FAILURE TO COMPLY WITH ORDER OR SIGNAL OF P.O.
HEASLEY, JOSHUA L, 11/12/1989, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., POSSESS/CONSUME ALCOHOL
HERBERT, CONNER SAMUEL, 06/29/2000, SEBRING POLICE DEPT., RECEIVING STOLEN PROPERTY
THURSTON, CARL, 04/03/1984,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
WYNN, DUSTIN M, 10/09/1996, YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, FUGITIVE FROM JUSTICE
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
HEASLEY, JOSHUA L, 11/12/1989, 02/07/2019
JORDAN, LAJUANA JOHNINE, 09/28/1970, 02/06/2019
LANDRUM, MICHAEL, 12/31/1977, 01/18/2019
MITCHELL, TIFFANY C, 02/16/1988, 01/30/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
STINER, JESSICA LYNN, 02/29/1984, 12/09/2018
WALLACE, CARL NMI, 08/22/1968, 09/09/2018, TIME SERVED
Don't Miss a Story
Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.