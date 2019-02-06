Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
CANANN, ROBERT G, 07/19/1968, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, IMPORTUNING
CHACON, EDWARD RICHARD, 10/30/1973, CAMPBELL POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
ELDER, CURTIS JR, 03/21/1956, CAMPBELL POLICE DEPT., FRA SUSPENSION
ESPADA, ROBERTO J, 08/26/1994, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FRA SUSPENSION
JACKSON, ADRIENNA M, 07/17/1991, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, PROBATION VIOLATION
JORDAN, LAJUANA JOHNINE, 09/28/1970, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, CONTEMPT OF COURT
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
ALLEN, DANDRE DA VON JEREMIAH, 01/11/1999, 02/05/2019, TIME SERVED
ARMSTRONG, VICTORIA MARIE, 08/22/1999, 01/18/2019
PHELPS, JENNIFER L, 03/05/1979, 01/31/2019
SLUSHER, DOROTHY CATHALENE, 07/25/1994, 01/15/2019, TIME SERVED
STITZEL, JENNIFER MARIE, 11/30/1982, 10/18/2018
WEST, ANASHA SAMONE, 05/25/1996, 11/19/2018
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