Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases


February 5, 2019 at 11:09a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BLAIR, JOQUAN LAMONT, 01/07/1997, YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, PROBATION VIOLATION

COOPER, JESSE LAMONT, 11/13/1973, YOUNGSTOWN US MARSHALS SERVICE, FELONIOUS ASSAULT

CULLER, TRAVIS R, 01/06/1988, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT_WITHOUT CONSENT

FELTNER, LISA MARIE, 02/24/1984, STRUTHERS POLICE DEPT., PROBATION VIOLATION

HOPKINS, STEPHON A, 06/28/1996, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, AGGRAVATED MURDER

JAMES, PATRICK DONTRILL JR, 02/03/2001, BOARDMAN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

SACKELA, FRANK HOUSTON, 02/02/1984, AUSTINTOWN POLICE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

ADKINS, CHARLOTTE E, 03/11/1972, 02/03/2019

BALLUCK, JEREMIAH J, 04/30/1982, 02/04/2019

BENEDETTI, JOSEPH ALLEN, 12/29/1985, 01/23/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BROWN, JEFFERY JR, 07/29/1990, 02/03/2019

FINK, EDWARD CONRAD, 07/27/1986, 09/26/2018, COURT ORDER OF RELEASE

HERNANDEZ SALAZAR, KARLA P, 11/02/1987, 01/02/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

NADAL, MARCUS WILLIAM, 09/19/1974, 01/29/2019

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