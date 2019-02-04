Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BALLUCK, JEREMIAH J, 04/30/1982, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FELONIOUS ASSAULT
BRODZENSKI, REBECCA SUE, 02/09/1982, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, ENDANGERING CHILDREN
COLLIER, ALVIN, 08/17/1980, CAMPBELL POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
GREEN, JALAZIA QUATIESE, 05/26/1996,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE
JAMES, PATRICK DONTRILL JR, 02/03/2001, BOARDMAN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
MUELLER, MARK M, 10/15/1974, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, GROSS SEXUAL IMPOSITION
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BENEDETTI, JOSEPH ALLEN, 12/29/1985, 01/23/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
COFFIN, JAMES R, 10/27/1954, 12/05/2018, PROBATION VIOLATION
CROSS, C'QUAN CHARLES, 08/04/1995, 01/10/2019
JOHNSON, ALAINA M, 07/18/1978, 02/01/2019
KEMBLE, PRESTON LEE, 07/18/1986, 11/01/2018, TIME SERVED
LUNDY, ROBERT, 01/12/1983, 01/10/2019
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