BREAKING: Groups file federal lawsuit over fracking amendments

Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


February 4, 2019 at 11:37a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BALLUCK, JEREMIAH J, 04/30/1982, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FELONIOUS ASSAULT

BRODZENSKI, REBECCA SUE, 02/09/1982, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, ENDANGERING CHILDREN

COLLIER, ALVIN, 08/17/1980, CAMPBELL POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

GREEN, JALAZIA QUATIESE, 05/26/1996,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE

JAMES, PATRICK DONTRILL JR, 02/03/2001, BOARDMAN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

MUELLER, MARK M, 10/15/1974, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, GROSS SEXUAL IMPOSITION

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BENEDETTI, JOSEPH ALLEN, 12/29/1985, 01/23/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

COFFIN, JAMES R, 10/27/1954, 12/05/2018, PROBATION VIOLATION

CROSS, C'QUAN CHARLES, 08/04/1995, 01/10/2019

JOHNSON, ALAINA M, 07/18/1978, 02/01/2019

KEMBLE, PRESTON LEE, 07/18/1986, 11/01/2018, TIME SERVED

LUNDY, ROBERT, 01/12/1983, 01/10/2019

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