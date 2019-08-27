Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
ANDERSON, JACOB DYLAN, 01/15/1991, OSP, VANDALISM
MASON, ASIA R, 05/04/1998, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT
MEADOWS, RYAN D, 01/14/1993, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT
OTTO, KRYSTAL ANN, 11/10/1985, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FUGITIVE FROM JUSTICE
WILLIAMS, JALEESA M, 06/20/1991, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
WINSTON, JASON, 12/09/1984,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., ARREST OF PROBATIONER
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
AGUILAR, ARCADIA, 07/19/1991, 08/23/2019
BLALOCK, JUSTIN A, 03/22/1988, 08/12/2019
BRAUN, PATRICK MICHAEL, 07/09/1972, 07/10/2019
GRAHAM, JACOB THOMAS, 01/07/1986, 08/05/2019
HURFORD, WILLIAM,12/31/1965, 07/14/2019
WETHERBY, CARLA A,10/26/1972, 08/26/2019
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