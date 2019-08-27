BREAKING: I-80 closed by accident at state Route 11

Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases


August 27, 2019 at 11:32a.m.

BOOKED

ANDERSON, JACOB DYLAN, 01/15/1991, OSP, VANDALISM

MASON, ASIA R, 05/04/1998, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT

MEADOWS, RYAN D, 01/14/1993, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT

OTTO, KRYSTAL ANN, 11/10/1985, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FUGITIVE FROM JUSTICE

WILLIAMS, JALEESA M, 06/20/1991, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

WINSTON, JASON, 12/09/1984,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., ARREST OF PROBATIONER

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

AGUILAR, ARCADIA, 07/19/1991, 08/23/2019

BLALOCK, JUSTIN A, 03/22/1988, 08/12/2019

BRAUN, PATRICK MICHAEL, 07/09/1972, 07/10/2019

GRAHAM, JACOB THOMAS, 01/07/1986, 08/05/2019

HURFORD, WILLIAM,12/31/1965, 07/14/2019

WETHERBY, CARLA A,10/26/1972, 08/26/2019

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