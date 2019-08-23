Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
BERRY, MONTRAIL D, 07/08/1988, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS
CIANCIOLA, SAMUEL VINCENT JR, 08/11/1968, BOARDMAN POLICE DEPT., POSSESSIION OF DRUGS
DEEB, KARIN MARIE, 11/20/1989, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, FEDERAL OFFENSE (OTHER)
DODSON, AMA, 09/22/1984, ADULT PAROLE AUTH., ARREST OF PROBATIONER
HANDELAND, JEFFREY K JR, 09/10/1993, AUSTINTOWN POLICE DEPT., RECEIVING STOLEN PROPERTY
HILL, RICHARD TASHAN,11/06/1982, BOARDMAN POLICE DEPT., THEFT
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BONNER, ROBERT JEFFREY JR, 01/25/1982, 07/25/2019, TIME SERVED
BUTTERFIELD, TRAVIS LAWRENCE, 11/17/1985, 08/08/2019
HARTMAN, ERIC B,10/22/1978, 08/03/2019
REPH, ROBIN, 08/03/1964, 08/22/2019
TAYLOR, ANDREIS DION, 01/08/2000, 08/22/2019
WILLIAMS, JAMES GORDON, 02/14/1974, 06/29/2019, TIME SERVED
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