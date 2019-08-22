Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
BAUGH, MICHAEL D, 04/01/1963, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
FEKETY, SHANE KEVIN, 01/27/1976, YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, DOMESTIC VIOLENCE
HOWARD, CEDRIC LAMAR, 03/16/1993, CAMPBELL POLICE DEPT., DRUG ABUSE (DRUG POSSESSION)
JOHNSON, JAMIR MILAN, 04/24/1992, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FUGITIVE FROM JUSTICE
LANDACRE, BRITTANY, 10/31/1993, SMITH POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
MCDOWELL, ADRIAN, 01/08/1985, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., ENDANGERING CHILDREN
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BAYTOS, GERALD R JR, 09/20/1966, 02/21/2019
BULL, HALEY, 04/25/1992, 08/21/2019
MAXWELL, SAMANTHA L, 04/02/1986, 04/18/2019, TIME SERVED
ROBINSON SR., MARC LEE, 05/04/1970, 08/12/2019
RYAN, JOSEPH ANTHONY, 07/05/1998, 08/19/2019
VINSTON, ROGER WILLIAM, 04/26/1989, 06/22/2019, TIME SERVED
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