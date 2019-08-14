Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases


August 14, 2019 at 12:28p.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

ATKINSON, SONJI, 03/25/1966, AUSTINTOWN POLICE DEPT., THEFT

BADIE, TONNIE JR, 03/15/1990, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, BEING A FELON IN POSSESSION OF A FIREARM

BALOG, JOSEPH A, 06/30/1990, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, BURGLARY

BELL, RAYMOND, 04/12/1959,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DISORDERLY CONDUCT

CARR, RONDALL EUGENE, 08/02/1992, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., THEFT

HOLLINSHEAD, MARK D, 11/10/1965, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, ASSAULT

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

ALTMAN, RUSTY R, 10/29/1972, 08/07/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BOGGS, RICHARD JOSEPH, 10/17/1986, 06/13/2019

KESSLER, CHARLES R JR, 10/14/1990, 08/09/2019

LACEY, MARK Y, 02/06/1969, 04/16/2019

MCCUDDEN, JOSEPH A, 08/15/1994, 08/01/2019

SARRA, MATTHEW JAMES, 04/10/1985, 08/09/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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