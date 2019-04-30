Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
CARR, KAYLA M, 11/21/1989, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, TELECOMMUNICATIONS HARRASSMENT
GALLAGHER, ELIZABETH JUNG, 05/19/1988, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, FEDERAL OFFENSE (OTHER)
GREEN, MARQUISE D, 12/20/1991, BOARDMAN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE
HALL, JAMES ARNOLD, 07/04/1982, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUG (FENTANYL-RELATED COMPOUND)
JONES, WILLIAM, 06/13/1997, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DISORDERLY CONDUCT
SATTERFIELD, BRITTANY A, 03/24/1991, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUG (FENTANYL-RELATED COMPOUND)
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
CENTAFANTI, JAMES J, 07/12/1979, 04/19/2019
CLARK, GEORGE WASHINGTON, 09/20/1988, 01/29/2019
DAVIS, JESSICA R, 12/13/1983, 03/28/2019, TIME SERVED
JEFFERSON, SHUREE, 02/25/1978, 04/25/2019, ORDER OF RELEASE
JULIOUS, LANCE ELLIOTT, 06/02/1977, 04/24/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MOSLEY, JAMES L IV, 03/22/1980, 04/05/2019
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