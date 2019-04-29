Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
HALL, JAMES ARNOLD, 07/04/1982, NOT LISTED, POSSESSION OF DRUG/FENTANYL-RELATED COMPOUND
MCCUE, NICHOLAS, 07/03/1993, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, CONTEMPT OF COURT
POWELL, CLAYTON THOMAS, 08/25/1961, SEBRING POLICE DEPT., THEFT
PRUITT, NIKEISHA L, 08/17/1983, OTHER, FAILURE TO COMPLY WITH ORDER OR SIGNAL OF P.O.
SALLAZ, DYLAN, 06/20/2000, CAMPBELL POLICE DEPT., TRAFFICKING IN DRUGS
SCOTT, WEYLIN JENNINGS, 08/22/1978, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, AGGRAVATED ROBBERY
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BANKS, TIMOTHY DANIEL, 06/08/1994, 08/09/2018, TIME SERVED
CARLISE, BRIAN K, 05/13/1967, 04/25/2019
CHICASE, MARC A, 04/20/1977, 03/07/2019
COCHRANE, CORY P,10/30/1986, 04/23/2019
EVANS, ALICIA, 03/08/1988, 04/24/2019
KACHELRIES, TYLER, 07/13/1992, 03/22/2019
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