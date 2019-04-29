BREAKING: Campbell police detail weekend chase, speeds up to 130 mph

Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


April 29, 2019 at 12:06p.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

HALL, JAMES ARNOLD, 07/04/1982, NOT LISTED, POSSESSION OF DRUG/FENTANYL-RELATED COMPOUND

MCCUE, NICHOLAS, 07/03/1993, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, CONTEMPT OF COURT

POWELL, CLAYTON THOMAS, 08/25/1961, SEBRING POLICE DEPT., THEFT

PRUITT, NIKEISHA L, 08/17/1983, OTHER, FAILURE TO COMPLY WITH ORDER OR SIGNAL OF P.O.

SALLAZ, DYLAN, 06/20/2000, CAMPBELL POLICE DEPT., TRAFFICKING IN DRUGS

SCOTT, WEYLIN JENNINGS, 08/22/1978, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, AGGRAVATED ROBBERY

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BANKS, TIMOTHY DANIEL, 06/08/1994, 08/09/2018, TIME SERVED

CARLISE, BRIAN K, 05/13/1967, 04/25/2019

CHICASE, MARC A, 04/20/1977, 03/07/2019

COCHRANE, CORY P,10/30/1986, 04/23/2019

EVANS, ALICIA, 03/08/1988, 04/24/2019

KACHELRIES, TYLER, 07/13/1992, 03/22/2019

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