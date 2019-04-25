Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
ASH, CHARLES E. IV, 08/24/1990, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS
BROWN, JAQUEZ MARQUIEST, 01/11/1993, STRUTHERS POLICE DEPT., AGGRAVATED ROBBERY
FERTIG, ROBERT JOHN MARTIN, 07/28/1994, COITSVILLE POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE
GUERRIERO-HARVEY, KAYLA, 12/12/1995, COITSVILLE POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE
KELLY, KEJUAN M, 08/25/1993, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI IMPAIRED
SHANNON, TIANNA M, 12/29/1993, BOARDMAN POLICE DEPT., AGGRAVATED MENACING
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BROCK, DEREK A, 11/16/1987, 04/15/2019
BRUCE, ZACHERY ALAN,12/24/1993, 04/24/2019
CLARK, CHERISE TAWANNA, 07/26/1986, 04/14/2019
COLES, DEVYN, 09/04/1992, 04/24/2019
DEWITT, DAVID EUGENE, 11/02/1995, 12/14/2018, COURT ORDER RELEASE
HUGHLEY, WHITNEY ATAI, 01/16/1995, 04/24/2019
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