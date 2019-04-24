Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BROWN, JAQUEZ MARQUIEST, 01/11/1993, STRUTHERS POLICE DEPT., AGGRAVATED ROBBERY
BRUCE, ZACHERY ALAN, 12/24/1993, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., BACK-UP LIGHTS WHILE MOVING FORWARD
BURLEY, CURTIS C, 03/18/1955, BOARDMAN POLICE DEPT., THEFT WITHOUT CONSENT
COLES, DEVYN, 09/04/1992, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DRIVING UNDER SUSPENSION (INCLUDES POINTS SUSPENSION)
GARCIA, JESSICA,10/30/1987, CAMPBELL POLICE DEPT., EXPIRED PLATES/STICKERS
ROSE, JAHOD L, 07/22/1993, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FRA SUSPENSION
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
ADKINS, CHRISTOPHER, 10/29/1986, 01/21/2019
HOVER, RANDALL L, 09/05/1988, 06/23/2018
HOWELLS, PHILLIP JOSPEH, 01/09/1958, 04/13/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
IWASKEY, ROBERT C, 01/13/1978, 04/23/2019
JOHNSON, JAMES RODERICK, 11/30/1987, 03/30/2019
WYNDHAM, RICHARD J, 07/09/1984, 04/14/2019
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