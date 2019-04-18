Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


April 18, 2019 at 12:03p.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

ATKINSON, CLIFFORD A, 02/17/1976, OSP, SPEED/ASSURED CLEAR DISTANCE AHEAD

CAUDILL, CHELSEA MARIE, 07/26/1993, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, FUGITIVE FROM JUSTICE

DRAPER, PIERRE LEMONE, 12/22/1982, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, FUGITIVE FROM JUSTICE

GOVERNALE, KATELYN, 11/01/1990, OSP, OVI IMPAIRED

KOSA, JOSHUA RAYMOND, 10/29/1982, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT

STAUFENGER, CODY ALAN, 02/03/1992, ADULT PAROLE AUTH., PAROLE VIOLATION

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

ARTHUR, SUSAN, 11/29/1955, 04/15/2019

BEZEREDI, MARK J, 04/28/1981, 04/08/2019

BORBEI, STEPHAN, 05/23/1992, 03/20/2019

BOUHYANE, HAKIMA, 01/11/1973, 04/16/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BURKS, KELVIN, 02/09/1990, 04/12/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

ELLIS, KAYLA, 02/04/1994, 04/15/2019

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