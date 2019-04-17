Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


April 17, 2019 at 12:01p.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BIRCHFIELD, TONI LYNN, 03/22/1978, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., VIOLATION OF PROTECTION ORDER OR CONSENT AGREEMENT

BOUHYANE, HAKIMA, 01/11/1973,YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, FUGITIVE FROM JUSTICE

BRANTLEY, ARTHUR L, 12/24/1974,YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, TRAFFICKING IN DRUGS

DAUGHERTY, DARIEN MICHAEL, 10/11/1991,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

PATRICK JR., TIMOTHY PAUL, 01/09/1978, POLAND TWP. POLICE, THEFT

WEITOISH, HEATHER ANN, 05/25/1984, OSP, TRAFFICKING IN DRUGS

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BRIACH, RICHARD DAVID, 07/24/1959, 04/06/2019

CARTWRIGHT, OLONZO, 12/18/1991, 04/07/2019

DAUGHERTY, DARIEN MICHAEL, 10/11/1991, 04/16/2019, NO CHARGES FILED

DONITHAN, NANETTE C, 01/31/1964, 04/07/2019

GARRETT, RACHEL S, 02/09/1971, 04/16/2019, TIME SERVED

HERNANDEZ, MARK A, 10/26/1996, 04/01/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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