Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BIRCHFIELD, TONI LYNN, 03/22/1978, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., VIOLATION OF PROTECTION ORDER OR CONSENT AGREEMENT
BOUHYANE, HAKIMA, 01/11/1973,YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, FUGITIVE FROM JUSTICE
BRANTLEY, ARTHUR L, 12/24/1974,YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, TRAFFICKING IN DRUGS
DAUGHERTY, DARIEN MICHAEL, 10/11/1991,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
PATRICK JR., TIMOTHY PAUL, 01/09/1978, POLAND TWP. POLICE, THEFT
WEITOISH, HEATHER ANN, 05/25/1984, OSP, TRAFFICKING IN DRUGS
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BRIACH, RICHARD DAVID, 07/24/1959, 04/06/2019
CARTWRIGHT, OLONZO, 12/18/1991, 04/07/2019
DAUGHERTY, DARIEN MICHAEL, 10/11/1991, 04/16/2019, NO CHARGES FILED
DONITHAN, NANETTE C, 01/31/1964, 04/07/2019
GARRETT, RACHEL S, 02/09/1971, 04/16/2019, TIME SERVED
HERNANDEZ, MARK A, 10/26/1996, 04/01/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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