Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
ANTONETTI, LINDA SUSAN, 01/06/1975, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
AWADALLAH, SAIDA M, 01/29/1990, OTHER, THEFT
COOK, MARCI ANNE, 11/18/1982, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, MISUSE OF CREDIT CARD
PENMAN, PAUL, 09/14/1967, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, RAPE
WINSLOW, JOHNNIE M, 01/25/1988, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
ZIRUOLO, JOHN W JR, 03/14/1983,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., PROBATION VIOLATION
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
AEY, JAKOB E, 05/25/1994, 03/28/2019
ALEXANDER, AMIRAH SHAHIDAH, 02/07/1980, 04/02/2019
BANKSTON, ANDRE T, 08/14/1987, 03/28/2019
GRAY, DA EON, 04/06/1996, 03/13/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
STITZEL, JENNIFER MARIE,11/30/1982, 04/03/2019
STUDEBAKER, CASANDRA K, 12/18/1993, 04/05/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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