BREAKING: Woman shot at Kendis Circle apartment complex

Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases


April 9, 2019 at 12:15p.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

ANTONETTI, LINDA SUSAN, 01/06/1975, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

AWADALLAH, SAIDA M, 01/29/1990, OTHER, THEFT

COOK, MARCI ANNE, 11/18/1982, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, MISUSE OF CREDIT CARD

PENMAN, PAUL, 09/14/1967, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, RAPE

WINSLOW, JOHNNIE M, 01/25/1988, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

ZIRUOLO, JOHN W JR, 03/14/1983,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., PROBATION VIOLATION

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

AEY, JAKOB E, 05/25/1994, 03/28/2019

ALEXANDER, AMIRAH SHAHIDAH, 02/07/1980, 04/02/2019

BANKSTON, ANDRE T, 08/14/1987, 03/28/2019

GRAY, DA EON, 04/06/1996, 03/13/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

STITZEL, JENNIFER MARIE,11/30/1982, 04/03/2019

STUDEBAKER, CASANDRA K, 12/18/1993, 04/05/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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