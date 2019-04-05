Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BOUSLOUGH, JEROD E,11/15/1977, BOARDMAN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
BROWN, DONNA M, 08/27/1966, BOARDMAN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
BUNCH, CHAZ DIONYOUS, 10/25/1984, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, RAPE
COBB, DAYZIA J, 05/30/1989, 05/30/1989, CAMPBELL POLICE DEPT., ENDANGERING CHILDREN
LEWIS, MYSTI LEDONNE, 10/02/1980, STRUTHERS POLICE DEPT., SPEED/ASSURED CLEAR DISTANCE AHEAD
ROBBINS, MYRTHIS D, 06/04/1978, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., 12 POINT COURT SUSPENSION (NON OVI) OR DRIVING OUTSIDE PRIVILEGES
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BENNETT, BRANDON MICHAEL, 03/09/1984, 03/15/2019
BROWN, DONNA M, 08/27/1966, 04/05/2019
COLBERT, DAVID, 07/27/1987, 03/21/2019
GIBBS, SYLVESTRY ERVIN, 10/10/1990, 03/22/2019, TIME SERVED
GRIFFIN, SEAN JR, 02/04/1992, 04/02/2019
HOBBY, ARRON M., 03/16/1982, 03/21/2019
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