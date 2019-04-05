BREAKING: First events announced for city's amphitheater

Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases


April 5, 2019 at 11:19a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BOUSLOUGH, JEROD E,11/15/1977, BOARDMAN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

BROWN, DONNA M, 08/27/1966, BOARDMAN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

BUNCH, CHAZ DIONYOUS, 10/25/1984, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, RAPE

COBB, DAYZIA J, 05/30/1989, 05/30/1989, CAMPBELL POLICE DEPT., ENDANGERING CHILDREN

LEWIS, MYSTI LEDONNE, 10/02/1980, STRUTHERS POLICE DEPT., SPEED/ASSURED CLEAR DISTANCE AHEAD

ROBBINS, MYRTHIS D, 06/04/1978, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., 12 POINT COURT SUSPENSION (NON OVI) OR DRIVING OUTSIDE PRIVILEGES

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BENNETT, BRANDON MICHAEL, 03/09/1984, 03/15/2019

BROWN, DONNA M, 08/27/1966, 04/05/2019

COLBERT, DAVID, 07/27/1987, 03/21/2019

GIBBS, SYLVESTRY ERVIN, 10/10/1990, 03/22/2019, TIME SERVED

GRIFFIN, SEAN JR, 02/04/1992, 04/02/2019

HOBBY, ARRON M., 03/16/1982, 03/21/2019

Subscribe Today

Sign up for our email newsletter to receive daily news.

Want more? Click here to subscribe to either the Print or Digital Editions.

corner peel

Youngstown


Residential
3 bedroom, 2 bath
$298000


Canfield


Residential
4 bedroom, 4 bath
$549500