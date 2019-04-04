Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
HASKINS, EMONI J,12/07/1996, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
HICKS, SEAN MICHAEL, 08/10/1994, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, PASSING BAD CHECKS
JONES, ALEXIS S, 08/18/1989, STRUTHERS POLICE DEPT., PROBATION VIOLATION
MATLAND, RUDOLPH K III, 10/26/1980, ADULT PAROLE AUTH., CRIMINAL TRESPASS
SAMS, RAYJZON DACOLE, 09/06/1992, CAMPBELL POLICE DEPT., TAMPERING WITH EVIDENCE
SCHAFFER, ANTHONY J, 01/12/1987, OTHER, FEDERAL OFFENSE (OTHER)
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
COMPTON, GARRETT C, 11/09/1999, 03/13/2019
DELGADO, JOSE A, 06/12/1980, 03/05/2019
DESIMONE, KALI J, 03/07/1996, 04/03/2019
ROOD, ALEXANDER J, 05/16/1992, 03/16/2019
SHOPINSKY, STACEY E, 04/05/1980,12/20/2018
STEVENS, MELISSA RANEE, 11/04/1975, 02/18/2019
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