Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


April 3, 2019 at 11:50a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

CARPENTER, CHRISTOPHER W, 02/07/1981, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, NONSUPPORT OF DEPENDENTS

CASSIDY, RACHEL LEA, 07/21/1983, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., LOITERING TO ENGAGE IN SOLICITATION

DESIMONE, KALI J, 03/07/1996, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, CONTEMPT OF COURT

JACKSON, LERESEAN JENAI, 03/13/1993, POLAND VILLAGE POLICE DEPT., ILLEGAL CONVEYANCE OF DRUGS OF ABUSE

PIRIGYI, BRADFORD, 04/01/1975, YOUNGSTOWN US MARSHALS SERVICE, FORGERY

WILEY, STERLING XAVIER, 07/01/1984,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

DAVIS, KEYLAN T, 06/22/1988, 02/19/2019

IRBY, DAMON LAMONT, 03/26/1976, 02/22/2019

LILLY, MARK LEVI, 04/21/1990, 02/26/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MUNHOLAND, FRANK BUCK, 04/27/1983,02/06/2019

PAULIN, COURTNEY L, 09/15/1988,12/18/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WESTFALL, JEREMY, 10/19/1984, 03/21/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

Subscribe Today

Sign up for our email newsletter to receive daily news.

Want more? Click here to subscribe to either the Print or Digital Editions.

corner peel

Youngstown


Residential
3 bedroom, 2 bath
$298000


Canfield


Residential
4 bedroom, 4 bath
$549500