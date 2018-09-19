Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
AKINS, VONNAISHA, 11/28/1997, YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, FEDERAL OFFENSE (OTHER)
ALEXANDER, ELIJAH G, 10/10/1988, OSP, RECEIVING STOLEN PROPERTY
ALLEN, JAMES E, 12/08/1980, BEAVER POLICE DEPT, PAROLE VIOLATION
BOYKIN, ALBERT, 03/22/1992, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS
HARDAWAY, CAYDRIUH, 05/21/1994, STRUTHERS POLICE DEPT., DISORDERLY CONDUCT
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
AKINS, VONNAISHA, 11/28/1997, 09/18/2018
BOWLES, CODY, 07/18/1994, 08/24/2018
HALE, KARLIE R, 06/20/1986, 07/17/2018
HARMOUCHE, BRITTANY A, 08/09/1985, 07/05/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MATOS CARRILLO, ORLANDO MICHAEL,12/01/1987, 08/20/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
SCHNEIDER, ANGELLE MARIAH, 11/19/1996, 08/01/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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